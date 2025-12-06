Пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь девочка поступила в РДКБ

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Пострадавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 15-летняя девочка поступила в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Ребенка транспортировали в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении сотрудников Федерального центра медицины катастроф.

При поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ подростку провели полное лабораторное обследование. В экстренном порядке началась заместительная почечная терапия, рассказал руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной.

По его словам, ребенка осмотрели детский хирург, нейрохирург, офтальмолог и отоларинголог. Девочка находится под наблюдением врачей-реаниматологов, также проводится комплексная интенсивная терапия. После стабилизации состояния пациентке планируется провести дополнительное обследование для определения дальнейшей тактики лечения, уточнил Прометной.

Украинские военные ударили по Севастополю 30 ноября. В результате падения осколков от сбитой воздушной цели пострадала девочка, ее госпитализировали.

Состояние ребенка медики оценивали как крайне тяжелое и нестабильное, ей провели несколько операций. Депздрав Севастополя и главврач больницы № 5 находились на связи со специалистами РДКБ.