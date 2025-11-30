Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

15-летняя девочка была ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, девочка получила ранения в парке Победы, теперь ее в тяжелом состоянии перевозят в больницу. При этом Развожаев добавил, что находится на связи с главным врачом.

"Прошу соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", – отметил глава города.

Ранее 26 домов пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгове в Курской области. При атаке также получили ранения 3 человека. Всех их осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что все понимают угрозу мировой безопасности от террористического киевского режима.

