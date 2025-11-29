Число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область выросло до 4

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Число погибших при атаке украинских войск на Ростовскую область в ночь на 25 ноября выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Пришла печальная новость – скончалась еще одна пострадавшая при атаке на Таганрог 25 ноября. 76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал", – указал он.

Губернатор пообещал, что региональные власти окажут поддержку ее семье. При этом Слюсарь отметил, что 29 ноября Таганрог вновь был атакован.

"Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи", – добавил он.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили 16 вражеских беспилотников над Ростовской областью. В результате налета в регионе пострадали 10 человек, из которых 8 были госпитализированы, а еще 2 оказана помощь на месте.

Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 1 частный дом, Механический колледж, 2 промышленных предприятия и детский сад № 7. При этом 2 жилых здания в Таганроге после атаки БПЛА подлежат сносу.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте, а власти Таганрога ввели режим ЧС. Слюсарь назвал данную атаку самой масштабной за весь период.

