Более 220 квартир повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Более 220 квартир в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ 25 ноября, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в настоящий момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживают 701 человек. Повреждены 34 многоквартирных дома (МКД) и 227 квартир, а также 48 частных домовладений. Ущерб преимущественно нанесен фасадам зданий и балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат.

Кравченко добавил, что самые серьезные повреждения – в многоквартирных домах Южного района. Кроме того, в МКД по улице Мурата Ахеджака пострадали более 200 квартир, еще 5 полностью уничтожены.

Все дома подключены к инженерным коммуникациям, сейчас ведутся восстановительные работы. Мэр указал на то, что восстанавливать общедомовое имущество и выполнять ремонт сильно поврежденных квартир будут управляющие компании, а также представители бизнеса, которые оказывают помощь.

В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами. Над территорией Краснодарского края было уничтожено 76 беспилотников.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал эту атаку одной из самых продолжительных и массированных.

