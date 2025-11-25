Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 08:22

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 249 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотники были сбиты в период с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября. Наибольшее количество дронов было уничтожено над акваторией Черного моря – 116. Над территорий Краснодарского края сбили 76 БПЛА, над Республикой Крым – 23, а над Ростовской областью – 16.

Помимо этого, над Брянской областью было уничтожено 7 беспилотников, над Курской областью и акваторией Азовского моря – по 4 БПЛА, над Белгородской областью – 2. Над территорией Липецкой области уничтожили 1 беспилотник.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА по территории Ростовской области. Двум раненым оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Позже стало известно, что погибли три человека.

В Таганроге в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома, один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находились на местах происшествия.

Краснодарский край тоже подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак украинских войск, в результате которой пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика