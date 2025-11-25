Силы ПВО за ночь сбили 249 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотники были сбиты в период с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября. Наибольшее количество дронов было уничтожено над акваторией Черного моря – 116. Над территорий Краснодарского края сбили 76 БПЛА, над Республикой Крым – 23, а над Ростовской областью – 16.

Помимо этого, над Брянской областью было уничтожено 7 беспилотников, над Курской областью и акваторией Азовского моря – по 4 БПЛА, над Белгородской областью – 2. Над территорией Липецкой области уничтожили 1 беспилотник.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА по территории Ростовской области. Двум раненым оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. Позже стало известно, что погибли три человека.

В Таганроге в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома, один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находились на местах происшествия.

Краснодарский край тоже подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак украинских войск, в результате которой пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона.

