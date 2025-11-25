25 ноября, 07:17Происшествия
Еще два человека погибли в Ростовской области после атаки БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Еще два мирных жителя скончались в больнице в Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем в результате атаки БПЛА по территории Ростовской области в ночь на 25 ноября. Двум раненым оказали помощь на месте, остальных пришлось госпитализировать.
В Таганроге в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома, один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находились на местах происшествия.