Еще два человека погибли в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Еще два мирных жителя скончались в больнице в Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем в результате атаки БПЛА по территории Ростовской области в ночь на 25 ноября. Двум раненым оказали помощь на месте, остальных пришлось госпитализировать.

В Таганроге в ходе атаки были повреждены два многоквартирных дома, один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находились на местах происшествия.