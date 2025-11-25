Форма поиска по сайту

25 ноября, 05:22

Происшествия

Глава Кубани сообщил об одной из самых массированных атак ВСУ на регион

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак украинских войск, в результате которой пострадали шесть мирных жителей, повреждения получили более 20 жилых домов в пяти районах региона. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

По его словам, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Спецслужбы продолжают тушить пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Новороссийске и Геленджике. В первом городе, предварительно, были повреждены семь многоквартирных и столько же частных домов. Ранения получили четыре человека. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек в больнице.

"Спасибо нашим военным, сотрудникам экстренных и специальных служб за слаженную и оперативную работу. С раннего утра во всех пострадавших муниципалитетах начнут работу комиссии по оценке ущерба. Поручил главам оказать жителям всю необходимую помощь", – добавил Кондратьев.

С вечера 25 ноября силы ПВО отражали атаку украинских войск на Севастополь. Ночью воздушной атаке также подверглась Ростовская область, в результате нее оказались ранены три человека в Таганроге и Бессергеневке. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

происшествиярегионы

