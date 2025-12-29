Соревнования по бильярду с участием чемпионов мира пройдут в Москве 29 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Соревнования по бильярду с участием чемпионов мира пройдут в столице 29 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"В Доме русского бильярда "Москва" четверка самых именитых и титулованных спортсменов мира встретятся на матче легенд русского бильярда, чтобы определить сильнейших. Долгожданное состязание уходящего года пройдет впервые на самой современной в стране площадке для бильярда в преддверии Кубка Дома русского бильярда "Москва", старт которому будет дан в 2026 году", – указано в сообщении.

В ходе мероприятия состоятся встречи многократного чемпиона мира по русскому бильярду Иосифа Абрамова с двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы Сергеем Крыжановским, а также абсолютного чемпиона мира Евгения Сталева с мастером спорта международного класса Денисом Колосовым.

Кубок Дома русского бильярда "Москва" пройдет в 4 этапа при поддержке столичного правительства. Завершатся состязания финалом Гран-При.

Ранее сообщалось, что 11 января в центре Sportstation запланирован первый этап соревнований по плаванию на длинные дистанции "Кубок Чемпионов". Для спортсменов подготовили дистанции 500, 1 000 и 1 500 метров. На церемонии открытия выступит чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.