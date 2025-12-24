Форма поиска по сайту

Спартакиада "Мой спортивный район" объединила 15 тыс человек в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район". Она объединила 15 тысяч человек в возрасте от 10 до 60 лет, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Участники соревновались в восьми видах спорта, включая легкую атлетику, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы и плавание. Спартакиада проводилась в два этапа: окружной (отборочный) и городской (финал).

"Победители отборочных этапов, прошедших в 10 округах столицы, приняли участие в финальных поединках. Попробовать свои силы в состязаниях могли как отдельные спортсмены, так и команды", – говорится в сообщении.

Подготовка к соревнованиям также была организована в рамках "Моего спортивного района". В течение года москвичей приглашали на бесплатные тренировки. Следующие состязания пройдут в 2026 году.

В Москве 27 и 28 декабря пройдет спортивно-игровая программа "Елка чемпионов". Юные гости смогут поучаствовать в играх-испытаниях. Все задания будут адаптированы под возраст участников. Они позволят развить конкретные физические качества. В конце детям вручат сувениры.

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве во дворах

