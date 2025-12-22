Самых сильных жителей районов Москвы выберут на 27 фестивальных площадках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На площадках "Московских сезонов" проходит отбор самых сильных жителей районов Москвы, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В самом разгаре захватывающие состязания конкурса "Самый сильный житель района", которые проходят на 27 окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках "Зимы в Москве", – говорится в сообщении.

Каждый день сотни жителей столицы проверяют свою силу и ловкость, соревнуясь за право стать лучшими в своих категориях. На локациях "Московских сезонов" наблюдается активная спортивная жизнь – участники показывают впечатляющие достижения в разных дисциплинах, а жюри регистрирует новые рекорды, подчеркнули в пресс-службе.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предоставляет москвичам не только возможность окунуться в праздничную атмосферу, но и шанс продемонстрировать свои спортивные способности. Каждый день позволяет узнать имена самых сильных жителей города.

Организаторы отмечают значительный интерес участников к состязаниям и их высокую вовлеченность в спортивный процесс. В соревновательную программу входят разнообразные испытания с гирей, такие как жим, махи, приседания, удержание и рывок, а также классические спортивные испытания: отжимания, приседания и "Прыгающий Джек".

Кроме индивидуальных состязаний, всех гостей приглашают поучаствовать в командных эстафетах. Были специально разработаны три вида эстафет: детская – с подобранными по возрасту заданиями для юных участников, семейная – для совместного прохождения родителями и детьми, а также взрослая – насыщенный комплекс упражнений для подготовленных атлетов.

На всех окружных площадках "Московских сезонов" ежедневно фиксируются новые рекордные показатели. По итогам фестиваля будет определен победитель, показавший наилучший результат.

Универсальность по возрастному критерию является одной из ключевых особенностей спортивных соревнований "Самый сильный житель района". В конкурсе принимают участие москвичи 4 возрастных групп: дети от 8 до 12 лет, подростки от 13 до 17 лет, взрослые от 18 до 35 лет и опытные участники категории "Мастера" от 36 лет и старше.

В каждой возрастной группе соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин. Мероприятия проходят по следующему графику: в будние дни с 15:00 до 21:00, в выходные дни – с 12:00 до 21:00. Для тех посетителей, которые предпочитают более спокойный формат активностей, организованы сессии спортивной разминки.

Проект "Самый сильный житель района" продолжает оставаться неотъемлемой составляющей фестиваля "Путешествие в Рождество", который входит в городскую программу "Зима в Москве".

Помимо спортивных активностей, гостей площадок ожидают творческие, научные и кулинарные мастер-классы, возможность познакомиться с гастрономическими традициями регионов России и других стран, детские театральные постановки и ледовые представления. На площадках также функционируют катки с искусственным льдом, а на Школьной улице все желающие могут научиться играть в керлинг.

