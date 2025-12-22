Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодняя игра с путешествием во времени появилась в метавселенной ВДНХ, сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Специальный проект позволяет в игровом формате узнать больше об истории новогодних праздников, а также о традициях и символах. Кроме того, участники смогут создать свою видеооткрытку, погулять по виртуальному лесу, покататься на коньках и многое другое.

"Для этого достаточно любого устройства со стабильным подключением к интернету и 10–15 минут на прохождение игры", – цитирует пресс-служба начальника отдела выставочной деятельности департамента Анастасию Шарову.

Проект "Новогодние традиции в "цифре" объединит разные поколения – игру можно проходить вместе с бабушками и дедушками, а также с родителями. Всего предусмотрено свыше 100 разных сценариев новогодних поздравлений.

Запустить игру можно при помощи любого устройства – нужно зайти на сайт "МетаВДНХ" и выбрать "Новогодние традиции в "цифре". Затем следует выбрать своего виртуального персонажа. В финале можно будет сделать сгенерировать символ наступающего года и запустить в "МетаВДНХ" собственное праздничное шоу.

Кроме того, с 22 декабря 2025 года по 2 марта 2026 года на площади Промышленности будет находиться новогодняя ель высотой свыше 6 метров, которая объединит виртуальный и настоящий миры. Гости ВДНХ смогут сделать фото у елки, а затем отсканировать QR-код и записать видео с символом 2026 года.

Ранее москвичей пригласили на новогодние мастер-классы и квесты, которые проходят в Государственном центральном музее кино на ВДНХ в декабре. Например, 2-го числа в 13:00 и 15:00 будет организован квест "Новогодний калейдоскоп", в рамках которого гостям напомнят о зимних фильмах и мультфильмах.

