20 декабря, 16:21

Город

Выставку "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ посетили 200 тыс человек

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", размещенную в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, уже посетили 200 тысяч жителей и гостей столицы, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Юбилейным, 200-тысячным гостем стал пенсионер Николай Жданов, который пришел на выставку вместе со своей супругой Людмилой. Они поделились, что раньше неоднократно бывали на ВДНХ, однако павильон № 1 "Центральный" посетили впервые. Интерьеры здания произвели на них большое впечатление.

"В Русском музее я был в детстве, когда наш класс занял призовое место в конкурсе по сбору макулатуры, и нам, пятиклассникам, подарили почетную поездку в северную столицу", – рассказал Жданов.

Его супруга отметила, что бывала в Русском музее не раз. По ее словам, этот музей воплощает историю страны и высокий уровень отечественной культуры, а сама выставка является замечательной идеей.

В честь памятного визита супругам вручили подарки от Главной выставки страны – билеты на каток, в музейный город ВДНХ, объединяющий более 30 объектов, а также в тематический парк аттракционов "Орион".

Уточняется, что выставка особенно популярна среди посетителей старшего поколения, которые активно пользуются возможностью бесплатного входа.

В преддверии новогодних праздников организаторы сделали дополнительный подарок для представителей "серебряного" возраста – начиная с 20 декабря пенсионеры могут посещать выставку Государственного Русского музея бесплатно в любой день ее работы. Для получения льготного билета достаточно обратиться в кассу и подтвердить пенсионный статус.

Для москвичей и гостей города выставка открылась 6 сентября 2025 года. Экспозиция предоставляет уникальную возможность увидеть в одном пространстве 115 произведений живописи и скульптуры, формирующих художественный образ столицы.

Среди экспонатов – древние иконы, работы выдающихся мастеров XIX века, редкий цикл Жерара Делабарта с видами столицы XVIII столетия, а также произведения второй половины ХХ века. Отмечается, что интерес к выставке связан с возможностью увидеть подлинные шедевры изобразительного искусства и открыть для себя новые стороны города.

Для более глубокого знакомства с экспозицией посетители могут воспользоваться аудиогидом, присоединиться к экскурсии и посетить образовательные мероприятия. Для детей организуют мастер-классы и квесты. Информация обо всех событиях, связанных с выставкой, размещена на официальном сайте ВДНХ.

Посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" можно до 1 февраля 2026 года. Экспозиция работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00, при этом вход возможен до 20:00.

Проект "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" подготовлен Государственным Русским музеем ко дню рождения столицы совместно с правительством Москвы, департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.

Проведение мероприятий для гостей ВДНХ соответствует целям нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и является важной частью стратегии развития ВДНХ до 2030 года.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ начала работу энтомологическая лаборатория "Биокластера". Ее частью стал павильон № 28 "Пчеловодство", где расположена и экспозиция "Жужжащий мир". Уточнялось, что площадка оборудована современными оптическими приборами, изображение с которых можно транслировать на большой экран.

