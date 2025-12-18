Форма поиска по сайту

18 декабря, 14:25

Культура

В столице открыли новый маршрут "Москва усадебная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый столичный маршрут "Москва усадебная" объединил 14 исторических особняков. Присоединиться к одному из главных событий зимнего сезона фестиваля "Усадьбы Москвы" можно с 1 декабря по 28 февраля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участники маршрута получают специальную карту и первый штамп в любой точке маршрута. В ходе посещения достопримечательностей они собирают отметки за билеты, приобретенные в кассе усадьбы или через сервис Russpass.

От количества штампов зависит подарок, который можно будет получить в музее-заповеднике "Коломенское". Здесь в течение трех месяцев будут проходить бесплатные мероприятия. Гости смогут посетить ретрофотоателье и отправить праздничные открытки в любую точку страны через "Усадебную почту".

В выходные дни можно посетить дегустацию чая "Москва" на станции "Московское чаепитие" и праздничные представления.

Особняк семьи Хитрово на Арбате был построен в 1777 году, а ампирный облик получил после пожара в 1812 году. Здесь ранее были проведены реставрационные работы, благодаря которым посетители смогут увидеть исторические интерьеры. В зимнем сезоне фестиваля "Усадьбы Москвы" особняк станет одной из точек онлайн-квеста "Тайны старого Арбата, или Ключи от города".

Усадьба Льва Толстого в Хамовниках была построена в начале XIX века. Писатель приобрел ее в 1882 году, подыскивая в Москве место с садом и огородом для большой семьи. Здесь было написано более 100 произведений, в том числе роман "Воскресение", повести "Смерть Ивана Ильича" и другие тексты.

В ходе проведенной реставрации специалисты укрепили фундамент здания и несущие конструкции, обновили печи и систему изразцов, а также отреставрировали исторический паркет и декоративные карнизы.

Дом-музей Ивана Тургенева на Остоженке также стал одним из участников маршрута "Москва усадебная". Двухэтажный деревянный дом был построен в 1818–1819 годах, а в середине XIX века здесь жила мать известного писателя Варвара Тургенева.

Музей И. С. Тургенева открылся в 2009 году. В 2018 году здесь провели масштабные реставрационные работы и восстановили обстановку того времени.

Также в зимний маршрут входит и дворец Разумовских. В XVI веке здесь находилось владение дьяка Михаила Мунехина, после имение неоднократно меняло хозяев. Главный дом серьезно пострадал при пожаре 1812 года, но был восстановлен по проекту архитектора Доменико Жилярди.

В советское время здание перешло в собственность государства, здесь располагался Музей революции. Сейчас исторические интерьеры усадьбы служат пространством экспозиции Государственного центрального музея современной истории России.

Ранее на ВДНХ создали "Согревающий маршрут" в рамках проекта "Зима в Москве". Гости смогут прогуляться по территории выставки и изучить ее живописные места. В маршрут вошли 30 точек – главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны и площадки "Зимы в Москве". Карта доступна бесплатно в инфоцентре у арки главного входа.

