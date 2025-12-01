Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:13

Культура

В столице открылся новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Москве стартовал зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Гостей ждут бесплатные мероприятия, новый маршрут по историческим усадьбам, квесты, аудиогиды и специальные площадки в центре города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа продлится три месяца в 15 имениях столицы. С 1 декабря в музее-заповеднике "Коломенское" заработала главная площадка фестиваля. Здесь представлены ретрофотоателье в стилистике старинных усадеб, тир и "усадебная почта", где можно отправить открытки по всей России. По выходным гостей ждут выступления уличного театра, экскурсии, мастер-классы, а также чайная станция "Московское чаепитие".

Ключевым событием сезона стал зимний маршрут "Москва усадебная". Он доступен с 1 декабря по 28 февраля. Это интерактивная офлайн-игра, созданная совместно с сервисом "Яндекс Go". Маршрут охватывает 14 исторических особняков, среди которых дом-музей Тургенева, музей-усадьба Толстого, дворец Разумовских и особняк Хитрово на Арбате.

Чтобы начать участие, достаточно получить бесплатную маршрутную карту и поставить первый штамп. Затем можно посещать усадьбы и собирать отметки. За 5, 7 или 14 штампов дарят подарки – от фирменного чая и билетов до термокружки или аудиоколонки "Москва".

Впервые пространство "Усадеб Москвы" заработает на Манежной площади в рамках проекта "Путешествие в Рождество". Здесь представлены ретрофотоателье и почтовая станция.

С 4 декабря информационная зона появится на Болотной площади, а с 5 декабря – на Тверском бульваре. На этих точках можно получить маршрутную карту, брошюры на четырех языках и узнать расписание всех событий.

Арбат, Басманный район и Хамовники вновь стали усадебными кластерами. Их можно исследовать во время зимних прогулок с аудиогидами "Звездные маршруты", озвученными популярными актерами.

Также для этих районов созданы три онлайн-квеста с элементами дополненной реальности. Участникам предстоит выполнять задания и проходить маршруты в формате городской игры. Все материалы доступны в сервисе Russpass весь зимний сезон.

В конце декабря и в последующие зимние месяцы программа будет расширяться. Появятся новые экскурсии, семейные программы, лекции о дворянском быте и выступления уличного театра. В феврале в Петровском путевом дворце пройдет интерактивное представление "Чаепитие с графиней".

Летний сезон фестиваля стал рекордным. За три месяца его посетили более 900 тысяч человек. По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, среди самых посещаемых мест стали музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково и сад имени Н. Э. Баумана.

Шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 1 декабря

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
культурафестивалигород

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика