В столице открылся новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Москве стартовал зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Гостей ждут бесплатные мероприятия, новый маршрут по историческим усадьбам, квесты, аудиогиды и специальные площадки в центре города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа продлится три месяца в 15 имениях столицы. С 1 декабря в музее-заповеднике "Коломенское" заработала главная площадка фестиваля. Здесь представлены ретрофотоателье в стилистике старинных усадеб, тир и "усадебная почта", где можно отправить открытки по всей России. По выходным гостей ждут выступления уличного театра, экскурсии, мастер-классы, а также чайная станция "Московское чаепитие".

Ключевым событием сезона стал зимний маршрут "Москва усадебная". Он доступен с 1 декабря по 28 февраля. Это интерактивная офлайн-игра, созданная совместно с сервисом "Яндекс Go". Маршрут охватывает 14 исторических особняков, среди которых дом-музей Тургенева, музей-усадьба Толстого, дворец Разумовских и особняк Хитрово на Арбате.

Чтобы начать участие, достаточно получить бесплатную маршрутную карту и поставить первый штамп. Затем можно посещать усадьбы и собирать отметки. За 5, 7 или 14 штампов дарят подарки – от фирменного чая и билетов до термокружки или аудиоколонки "Москва".

Впервые пространство "Усадеб Москвы" заработает на Манежной площади в рамках проекта "Путешествие в Рождество". Здесь представлены ретрофотоателье и почтовая станция.

С 4 декабря информационная зона появится на Болотной площади, а с 5 декабря – на Тверском бульваре. На этих точках можно получить маршрутную карту, брошюры на четырех языках и узнать расписание всех событий.

Арбат, Басманный район и Хамовники вновь стали усадебными кластерами. Их можно исследовать во время зимних прогулок с аудиогидами "Звездные маршруты", озвученными популярными актерами.

Также для этих районов созданы три онлайн-квеста с элементами дополненной реальности. Участникам предстоит выполнять задания и проходить маршруты в формате городской игры. Все материалы доступны в сервисе Russpass весь зимний сезон.

В конце декабря и в последующие зимние месяцы программа будет расширяться. Появятся новые экскурсии, семейные программы, лекции о дворянском быте и выступления уличного театра. В феврале в Петровском путевом дворце пройдет интерактивное представление "Чаепитие с графиней".

Летний сезон фестиваля стал рекордным. За три месяца его посетили более 900 тысяч человек. По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, среди самых посещаемых мест стали музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково и сад имени Н. Э. Баумана.