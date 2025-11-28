Фото: пресс-служба ВДНХ

Торжественное открытие катка состоялось на ВДНХ. Москвичи и гости города могли посетить данное событие 28 ноября.

"Очень рада всех приветствовать на празднике к открытию катка на ВДНХ, одного из, наверное, самых любимых мест зимнего отдыха для москвичей и для гостей столицы", – заявила первый замгендиректора выставочного комплекса Елена Жук.

Она также отметила, что каток на ВДНХ расположен на участке от павильона № 1 до павильона № 58 "Музей славянской письменности и слова".

В рамках торжественного открытия ледовой площадки была подготовлена танцевальная программа с выступлениями прославленных фигуристов, в том числе бронзовых и серебряных призеров Олимпийских игр Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.

"Мы совершим такое танцевальное путешествие по эпохам от 1920–30-х годов до современности", – добавила Жук.

Помимо этого, будут представлены театральные постановки и ледовые шоу с акробатическими номерами.

На сервисе "Мосбилет" уже открылась продажа билетов на столичные катки. Одной из главных новинок станет площадка на набережной Москвы-реки в "Коломенском" протяженностью 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров.

Также каток откроется и в Парке Горького. В этом сезоне искусственная площадка разместится у главного входа, рядом установят праздничную ель, инсталляции, павильоны проката и зоны отдыха. Популярное ледовое пространство на Болотной площади станет больше и сможет принимать до 500 человек одновременно.

Помимо этого, катки заработают в саду имени Баумана, Таганском парке и "Красной Пресне". Там предусмотрены искусственные покрытия, позволяющие кататься даже при плюсовой температуре. На Воробьевых горах откроют бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров с арендой коньков и поддерживающих пингвинов для детей.

