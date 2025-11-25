Москвичи смогут прокатиться в санях Деда Мороза на праздновании Нового года на ВДНХ

Зимний сезон откроется на ВДНХ 28 и 29 ноября. О том, что ждет жителей и гостей столицы в этом году, – в нашем материале.
Долгожданный праздник
28 и 29 ноября на ВДНХ пройдет торжественное открытие зимнего сезона. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, для гостей подготовлена культурная программа.
Основной площадкой станет огромный каток, расположенный вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". В дни открытия с 18:30 до 21:30 жители и гости города увидят здесь театральные постановки, акробатические номера и не только.
А 29 ноября с 17:30 до 20:30 возле павильона № 1 "Центральный" гости смогут посмотреть представление с фрагментами из балетов "Жар-птица", "Спящая красавица" и "Лебединое озеро".
Сам каток открыт уже с 25 ноября. На территории площадью 20 тысяч квадратных метров одновременно могут кататься порядка 5 тысяч гостей, а рядом с павильоном № 1 можно увидеть ледовую арену для хоккейных матчей и площадку для детей.
"Каток на ВДНХ – одна из крупнейших ледовых площадок Москвы. В прошлый зимний сезон она привлекла полмиллиона человек. На ней выступали фигуристы, проводили театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы", – отметила Сергунина.
Прокатиться по территории ВДНХ могут все желающие, в том числе те, у кого нет коньков: нужное оборудование выдадут в пункте проката. Также здесь есть услуги заточки и камеры хранения. Кроме того, в зоне отдыха предусмотрели кафе, в меню которого калачи, блины, вафли, сибирский чай, сбитень и многое другое.
Перед тем как отправляться на каток, важно проверить актуальное расписание. Ледовая площадка будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники с 10:00 до 23:00 (есть технические перерывы). Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь. В свою очередь, цены зависят от дня и времени посещения, ознакомиться с ними можно по ссылке.
Прокатиться в санях Деда Мороза
В целом в этом сезоне гостей ВДНХ ждут не только катания на катке и представления, но и другие мероприятия. Например, уже 6 декабря у павильона № 1 "Центральный" пройдут мастер-классы по хоккею, а также состязания команд. А 14-го числа посетителей приглашают присоединиться к Всемирному дню катания на коньках: принять участие в конкурсах, викторинах, лотереях и соревнованиях. Праздник пройдет с участием известных спортсменов – фигуристов и конькобежцев.
20 декабря рядом с павильоном № 57 пройдет благотворительный фестиваль, где можно будет смастерить подарки для воспитанников социальных учреждений. Здесь же пройдет большой концерт.
Вечером 31-го числа жителей и гостей Москвы приглашают на Центральную аллею, чтобы встретиться с главным волшебником – Дедом Морозом, который торжественно проедется на самоходных санях и покатает желающих, а еще устроит с гостями фотосессию на память. Но на этом развлечения не заканчиваются: перед павильоном № 1 выступят кавер-группы, диджеи, артисты театра и даже роботы, а продолжится все световым шоу.
В полночь там будут транслировать обращение президента. Кроме того, для желающих встретить Новый год на Выставке запланирована большая программа: шоу-балет, сказка на льду от известных фигуристов и многое другое.
Приобрести украшения для дома, елочные игрушки, свечи и ремесленные товары на ВДНХ можно будет с 25 декабря по 11 января: ярмарка расположится за Музеем славянской письменности "Слово". А с 2-го по 11-е на этой же локации семьи с детьми смогут посетить специальную программу с представлениями и мультфильмами.
Помимо этого, до февраля будет открыта выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Также в центе "Космонавтика и авиация" расскажут, как проходит встреча новогодних праздников на МКС.