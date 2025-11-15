Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

Фото: пресс-служба ВДНХ

25 ноября на ВДНХ откроется каток, площадь которого превысит 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, ее слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Сергунина напомнила, что данная ледовая площадка является одной из крупнейших в столице. В прошлом году каток на ВДНХ посетили полмиллиона граждан. Там выступали фигуристы, а также проводились театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы.

В этом году, как и в прошлом, дорожки катка будут находиться вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для всех желающих откроют пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое.

Помимо этого, рядом с ледовой площадкой организуют кафе, где можно будет поесть горячие блины, вафли и калачи, а также выпить теплый сбитень, сибирский чай и другие напитки. Неподалеку от павильона № 1 "Центральный" появится арена для хоккейных матчей и пространство для детей.

Каток сможет одновременно принять примерно 5 тысяч жителей и гостей столицы. Он будет открыт для посетителей в период со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Купить билеты и ознакомиться с доступными сеансами можно на сайте ВДНХ.

К открытию зимнего сезона на ВДНХ будет подготовлена специальная программа, которую проведут 28 и 29 ноября. Основной площадкой станет каток. На протяжении двух дней в период с 18:30 до 21:30 там будут выступать фигуристы. помимо этого, на ледовой площадке продемонстрируют спектакли и ледовые шоу с акробатическими номерами.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие зимой в Москве новых катков. Их создадут в рамках комплексного благоустройства территорий. В частности, на главной площади спорткомплекса "Лужники" был оборудован фонтан, который зимой превратится в каток. Его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, в музее-заповеднике "Коломенское" в этом сезоне откроется один из самых длинных линейных катков, заливаемый вдоль набережной Москвы-реки. Его протяженность составит 1,7 километра. Над площадкой специалисты сделают инсталляцию "звездного неба". Кроме того, зимой будет доступен каток около Северного речного вокзала.

