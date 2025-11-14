Монтаж катка начался на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Монтаж катка стартовал на Северном речном вокзале в Москве. Рабочие установили недалеко от входа ограждение с надписью "Скоро здесь будет зимний каток".

Аналогичные работы ведутся на Красной площади. Там 1 декабря откроется ГУМ-Каток. Он будет работать каждый день с 09:00 до 23:20. При этом первые 4 утренних сеанса в будни будут бесплатными.

Кроме того, на территории олимпийского комплекса "Лужники" идет обустройство нового катка площадью более 16 тысяч квадратных метров. Он расположится не только на главной площади, но и на прилегающих к ней боковых аллеях. Единовременно на льду смогут находиться до 3 тысяч человек.

Специалисты уложат теплоизоляционное основание и смонтируют охлаждающие системы. После подключения к холодильным установкам начнется этап намораживания льда и установки бортов.