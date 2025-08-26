Собянин сообщил о запуске нового проекта всесезонных спортплощадок в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве появится новый проект всесезонных спортплощадок. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью сайту "Комсомольской правды".

Летом на них можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – кататься на коньках, пояснил мэр.

"Катков в Москве около тысячи, но на самом деле реально многие не работают. Поэтому мы создали искусственный лед в парках, в районах", – обратил внимание градоначальник.

Самый крупный из них в этом году появится в "Лужниках". Сейчас строители активно ведут работы, добавил он.

"Столкнулись с климатической проблемой. У нас зима то есть, то ее нет. Для себя приняли решение создать искусственную зиму", – продолжил Собянин.

В частности, планируется построить 700 километров лыжных трасс, значительная часть которых будет оснащена системой искусственного оснежения. Это позволит жителям всех районов города заниматься на беговых лыжах, несмотря на погодные капризы, отметил мэр.

Кроме того, в столице будут реализованы проекты с горнолыжными спусками, хотя, как уточнил Собянин, их количество пока ограничено. Например, в настоящее время в ТиНАО завершается строительство крупной горки.

Ранее Собянин подвел итоги еще одного городского проекта – "Ночи кино". Акция проходила в юбилейный, 10-й раз. Она собрала около 18 тысяч зрителей.

Кинопоказы длились 10 тысяч минут на 100 площадках, включая кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки. В программу вошли знаковые фильмы последних лет, советская классика, сериалы и детская анимация, часть из которых выбрали сами москвичи через проект "Активный гражданин".

