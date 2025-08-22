Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: более 1,2 млн гостей посетили фестиваль "Вкусы России" за неделю

Собянин: более 1,2 млн гостей посетили фестиваль "Вкусы России" за неделю

Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы"

Собянин и Лут посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ

Собянин рассказал, что более 50 млн растений украсили Москву в 2025 году

Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Печатниках и Южнопортовом

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Собянин: ученики вернутся в обновленное здание центра "Протон" с 1 сентября

Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ посетили за неделю более 1,2 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль проходит в Москве в четвертый раз. В этом году свою продукцию на нем представили свыше 300 производителей более чем из 70 регионов страны. Особое внимание уделили образовательной программе для детей и подростков. Участникам рассказывают об аграрной отрасли и самых востребованных профессиях. Также для гостей выступают фолк-коллективы и народные ансамбли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыфестивалигородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАнна Макарова

