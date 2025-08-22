Собянин: более 1,2 млн гостей посетили фестиваль "Вкусы России" за неделю

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ посетили за неделю более 1,2 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль проходит в Москве в четвертый раз. В этом году свою продукцию на нем представили свыше 300 производителей более чем из 70 регионов страны. Особое внимание уделили образовательной программе для детей и подростков. Участникам рассказывают об аграрной отрасли и самых востребованных профессиях. Также для гостей выступают фолк-коллективы и народные ансамбли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.