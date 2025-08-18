Российские флористы представят оригинальные композиции в биокластере на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ 23 и 24 августа гости и жители столицы смогут посмотреть дефиле цветочных платьев и шоу-показ букетов, а также посетить встречи с экспертами и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В эти выходные на ВДНХ пройдет "Кубок флористов России – 2025" и Всероссийская флористическая премия "Экспозиция – 2025". Место проведения является одной из площадок биокластера – проекта Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

На мероприятии будут представлены работы флористов, которые зададут новый тренд в свадебной моде и флористическом дизайне, говорится в сообщении.

Работы в рамках премии "Экспозиция – 2025" будут посвящены теме "Философия времени: прошлое, настоящее, будущее".

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева был основан в 1922 году. Основная экспозиция находится на Малой Грузинской улице. Коллекция музея насчитывает более 110 000 экспонатов. Новые площадки музея расположены на ВДНХ в павильонах № 31 "Геология" и № 28 "Пчеловодство".

