Эксперт Перевощикова посоветовала, что посадить в огороде до начала холодов

В огороде уже успели созреть почти все летние культуры, из-за чего на грядках освободилось много места. Им можно распорядиться с пользой и приумножить урожай. Что посадить в августе, расскажет Москва 24.

Август – лучшее время для посадок

Завершающий месяц лета является благоприятным временем для работы на огороде и лучшим периодом для посадок некоторых культур. Например, можно засаживать грядки раннеспелыми растениями или некоторыми озимыми культурами, которые успеют укорениться до наступления первых заморозков. Такие растения приспособлены к зимовке в грунте и начинают давать урожай в самом начале весны.

Августовская посадка бывает выгоднее весенней, так как конец жаркого сезона позволяет избежать сильного зноя, объяснила аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Анна Перевощикова изданию "Газета.ру". При этом еще теплая почва создаст хорошие условия для развития корневой системы растений.

Наилучшее время для посадки в августе нужно выбирать ориентируясь на погоду и сорт культуры, которую планируется выращивать. Важно учитывать особенности климата региона, погодные условия, все фазы роста растений и почву, с которой предстоит работать. При этом, если будущий урожай будет высажен второй волной на недавно освободившиеся места, то оставшегося там питания должно быть для них достаточно. Однако, если почва истощена, во время посева необходимо добавить золу и перегной, после чего важно не забывать поливать грядки.

Кроме того, в случае резкого похолодания нужно укрыть культуры спанбондом на ночь, а днем убирать его. Также стоит не пренебрегать мульчированием, помогающим сохранить влагу и защитить корни растений.

Что сажать в августе

Август благоприятен для посадки раннеспелых овощей, в числе которых редис, вызревающий в период от 20 до 40 дней. Ему не страшны внезапные похолодания, ведь он успешно приспосабливается к низкой плюсовой температуре. При этом сажать его рекомендуется не позднее середины месяца, чтобы собрать урожай уже через 25 дней.

Редис нужно сажать на глубину 1 сантиметр, соблюдая расстояние между посадками от 2 до 3 сантиметров. Также важно, чтобы почва для будущего урожая была рыхлой и пригодной для добавления компоста.

Также в конце месяца можно посадить чеснок. В этот период растению удастся хорошо укорениться до прихода зимы. Перед тем как погрузить чеснок в землю, его головки рекомендуется закалить, чтобы они лучше перезимовали: для этого нужно поместить их на две-три недели в прохладное место с температурой от +3 до +5 °C.

Сажать чеснок, разделенный на дольки, нужно на глубину от 4 до 6 сантиметров. В качестве удобрения для него можно использовать золу, перегной и суперфосфат, отметила практикующий ландшафтный дизайнер Екатерина Косолапова в разговоре с изданием "РБК Life". При этом эксперт посоветовала не применять свежий навоз, потому что он вызывает гниль.

Август – удачное время, чтобы высадить салат, укроп, шпинат и другую подобную зелень. При этом для раннего урожая лучше выбрать листовой салат, а желающим получить поздний урожай стоит отдать предпочтение кочанному. Урожай из листовых растений можно будет собрать уже через 30–40 дней. Для этого важно регулярно поливать культуру и разрыхлять почву.

Шпинат способен успешно перенести зиму и созреть к весеннему сезону, если его посадить в плодородной земле, где есть полутень. Так удастся защитить зелень от чрезмерной жары и сохранить ее сочность, предотвратив преждевременное цветение. При этом важно не перекормить растение, ведь оно легко накапливает нитраты, предупреждает садовник Григорий Зеленцов.

В конце лета можно успешно посадить и ягодные кустарники, такие как смородина и крыжовник. Косолапова отметила, что эти растения можно также сажать с апреля по октябрь, при условии что они будут находиться в саду с закрытой корневой системой.

Для посадки необходимо использовать плодородный грунт с перегноем и добавлением суперфосфата. Яма для саженцев кустарников должна быть глубиной до 30 сантиметров, а сами растения необходимо посадить под углом в 45 градусов, чтобы помочь образованию побегов.

Помимо этого, август является благоприятным периодом для посадки клубники на зиму. Однако во время работы важно учитывать, что растению придется столкнуться со снежным покровом. Чем выше он ожидается, тем выше необходимо сажать будущий урожай. Также важно не размещать клубничные грядки на местах, где гуляют сильные сквозняки. Идеальным временем для посадки будут вечер или дни с пасмурной погодой. Благодаря этому удастся избежать перегрева и нежелательного испарения влаги.

Клубнику можно посадить в два ряда, соблюдая расстояние между грядками в 30 сантиметров. Однако допустимо придерживаться и одного, и трех рядов. Непосредственно посадкой почву важно разрыхлить и полить. После этого нужно дождаться оседания земли.

Кроме того, в заключительный месяц лета можно посадить лук. При этом удастся вырастить как раннеспелые сорта, так и озимые. Однако важно учитывать, что во время жаркой погоды в августе необходимо размещать растения так, чтобы они были в тени других культур.

Также нужно не забывать о ежедневном поливе. Во время этого процесса важно учитывать уровень влажности и температуру, чтобы избежать пересушивания почвы. Лук успеет укорениться до наступления холодов и может дать урожай уже весной следующего года.

Помимо этого, в августе успешно пройдет посадка и многолетних цветов, таких как пионы, дицентры и другие, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова Москве 24. Она объяснила, что эти растения успеют укорениться до наступления холодов.

Во второй половине месяца стоит пересадить цветы, которые уже растут на клумбах около семи лет. Если пренебречь этой рекомендацией, есть риск, что растения начнут плохо цвести и мельчать. "Омолаживать" их необходимо с помощью деления. Нужно взять корневище и аккуратно разделить на несколько частей, выделив для каждой из них новое место.

