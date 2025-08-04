Топ-6 рецептов заморозки летнего урожая на зиму

Заморозка позволяет сохранить летний урожай на зиму максимально полезным, в отличие от других способов заготовок. Какие дары природы не потеряют свои вкусовые качества при хранении в морозилке и как подготовить плоды, читайте в материале Москвы 24.

Правила и способы заморозки урожая

Для заморозки подойдут помидоры, огурцы, перцы, зеленый горошек, черника, малина и зелень. Исключения составляют арбузы и некоторые виды салатов, сообщает сайт "Дача6".

Стоит выбирать только целые и неповрежденные продукты, тщательно промывать их, сушить, удалять плодоножки, семена и косточки. Ягоды следует просто промыть и высушить; удалять косточки, как правило, не требуется. Зелень лучше замочить, промыть под проточной водой и просушить, а затем мелко нарезать.

Подготовленные продукты можно упаковать в пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты, затем поместить в морозильную камеру.

Сайт Роскачества рекомендует использовать два способа заморозки: шоковую и сухую. Шоковая заморозка предполагает быстрое замораживание продуктов, что позволяет сохранить их структурную целостность и до 90% витаминов. Для этого воспользуйтесь функцией "Быстрая заморозка" в вашем холодильнике.

Сухая заморозка отличается тем, что вымытые и подготовленные овощи сначала высушивают, раскладывают тонким слоем на пластиковой доске и помещают в морозильную камеру. После того как овощи замерзнут, их следует быстро переложить в контейнеры или пакеты для хранения. Этот метод особенно подходит для ягод, небольших овощей и фруктов. Часто под сухой заморозкой подразумевается использование функции "No Frost", доступной в большинстве современных холодильников.

Рецепты заморозки

В морозилке можно хранить самые разные плоды. Например, стоит заготовить на зиму огурцы, собранные на дачном участке.

Сайт "1000Menu" рекомендует использовать для заморозки свежие, плотные огурцы засолочного сорта. Их нужно тщательно промыть под проточной водой и высушить. Далее необходимо нашинковать произвольным образом или натереть их на крупной терке. Замораживать огурцы можно как в специальных плотных пакетах для вакуумного упаковщика, так и в обычных.

Москвичка Светлана рассказала Москве 24, что нарезанные мелкими кубиками замороженные огурцы отлично подойдут для новогоднего салата "Оливье".



"Их не нужно размораживать, сразу добавляем в салат. Овощи после заморозки сохраняют вкус и запах свежих огурцов", – поделилась жительница столицы своим опытом.

В свою очередь москвичка Наталья посоветовала заморозить чесночные стрелки. Их необходимо промыть, измельчить в блендере или мясорубке и разложить в форму для льда. После того, как зелень заморозится, можно переложить порционные стрелки в пакет и убрать в морозилку. Такие заготовки можно добавлять в супы.



Чтобы зимой насладиться не тепличными томатами, а с собственной грядки, можно заморозить их целиком. Сайт "1000Menu" советуют отобрать плотные, не слишком сочные плоды без повреждений и гнили. Таким способом удобно хранить черри. Промытые и высушенные помидоры переложить в удобную форму в один слой, чтобы они не касались друг друга, и убрать в морозильную камеру.

Томаты можно заморозить кусочками, чтобы использовать зимой для салатов и рагу, или кружочками – для пиццы. Удобно хранить помидоры в виде пюре, рассказала автор, редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская Роскачеству. В этом случает помидоры нужно измельчить в блендере в однородную массу и разложить по небольшим пакетам или разлить по формам. Томатное пюре зимой подойдет для соусов и супов.

На зиму можно заморозить не только отдельные плоды, но и готовую овощную смесь из кабачков, баклажанов, помидоров, моркови, стручковой фасоли, цветной капусты, зеленого горошка, кукурузы и зелени.

Перед заморозкой необходимо удалить все несъедобные части, тщательно промыть овощи, нарезать и перемешать. Затем порционно разложить по пакетам или контейнерам. При этом нельзя солить рагу перед заморозкой: овощи дадут нежелательный сок.



Кроме овощей, в заморозку часто отправляют грибы. Эксперты журнала "Лиза" рекомендуют предварительно рассортировать их по шляпкам. Сумчатые (трюфель, сморчок) и пластинчатые (опята, лисичка, сыроежка, шампиньон, груздь) сорта рекомендуется предварительно отварить. Трубчатые (боровик, подосиновик, подберезовик, моховик) лучше морозить сырыми.

Грибы нельзя держать долго в воде перед заморозкой, чтобы они не впитали лишнюю влагу. После заморозки каждый пакет или контейнер с грибами следует подписать, хранить их стоит не более 12 месяцев.

Также в морозильную камеру можно отправить ягоды. Сайт "Гастрономъ" предлагает хранить их цельнозамороженными. Промывать ягоды проточной водой нужно с осторожностью, чтобы не повредить их. Некоторые виды, такие как малина и ежевика, лучше вообще не мыть.

Второй способ заморозки ягод станет отличной альтернативой варенью. Вместо варки можно перебить урожай блендером до состояния пюре, посыпать сахаром и заморозить в небольших контейнерах. При желании сахар можно не добавлять.

Заморозка витаминов

Употребление в пищу замороженных фруктов и овощей сопоставимо с их употреблением в сыром виде, рассказала врач-диетолог Наталья Шаповалова изданию "Комсомольская правда".





Наталья Шаповалова врач-диетолог Особенно если это промышленная заморозка, так называемая шоковая – когда от момента сбора урожая до момента заморозки проходит не более двух часов.

Кроме того, заморозка позволяет есть те же ягоды круглый год: горсть замороженных с лета ягод будет полезным перекусом, отметила специалист.

Врач-диетолог Ирина Лизун в комментарии изданию "Чемпионат.com" сообщила, что фрукты и ягоды, которые мы можем видеть зимой на прилавках, не могут составить конкуренцию домашним сезонным заморозкам. Зимой, как правило, продают овощи и фрукты с низкой концентрацией эфиров, поэтому они не имеют вкуса и аромата. Кроме того, чтобы успеть доставить на прилавок в товарном виде, плоды срывают незрелыми, когда они еще не успели набрать микроэлементы, витамины и антиоксиданты.

Также на них негативно сказывается хранение и транспортировка, подытожила эксперт.

