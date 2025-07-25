Топ-4 необычных рецепта варенья

Дачники активно собирают урожай. Если он богатый и не съедается сразу, то часть овощей и фруктов отправляется на консервацию. Ягоды многие предпочитают сохранить на зиму в виде варенья. О самых необычных рецептах домашнего десерта, а также о том, как сделать его полезнее, расскажет Москва 24.

Лук, фейхоа и даже кабачки

Варенье из малины, смородины, клубники и даже крыжовника является традиционным и любимым многими вариантом консервации. Однако некоторые не против экспериментов и делают домашний десерт из неожиданных продуктов: кабачков, лука, тыквы, болгарского перца и огурцов.

Например, для варенья из лука понадобятся семь небольших красных или белых луковиц, 250–450 граммов сахара, два стакана белого или красного вина, две столовых ложки винного или бальзамического уксуса, растительное масло и сухой тимьян по вкусу, сообщает издание Огород.ru.

Нарезанный полукольцами лук нужно обжарить в масле в глубоком сотейнике, добавить сахар и припустить все вместе, пока лук не начнет слегка карамелизоваться. Далее в сотейник добавляется вино, уксус и тимьян. Готовую массу необходимо тушить на очень маленьком огне до тех пор, пока жидкость почти не выпарится.

По желанию и вкусу в это варенье также можно добавлять лавровый лист, соль, перец.

Также сайт предлагает сделать варенье из огурцов. Для него понадобятся: один килограмм мелких зеленых огурцов, 600 граммов сахара, один лайм, 40 граммов свежей мяты веточками.

Огурцы нарезать кубиками, засыпать сахаром и оставить до тех пор, пока они не пустят сок. Затем сварить огурцы и добавить в них сок лайма и мяту, довести все до кипения и держать на небольшом огне еще 10 минут.

По желанию можно добавить имбирь, гвоздику, ваниль, корицу, ягоды красной смородины.

Для варенья из зеленых помидоров подготовьте 1,5 килограмма мелких зеленых томатов, один килограмм сахара, два лимона и два стручка ванили, сообщает сайт russianfood.

Помидоры нарезать кусочками, засыпать сахаром и оставить в кастрюле, чтобы они пустили сок. Затем сварить их с цедрой одного лимона и оставить на 4–6 часов. После этого помидоры снова довести до кипения, но уже, добавив палочки ванили. Дать массе остыть, затем повторить процесс с добавлением сока двух лимонов.

Можно добавить гвоздику, кардамон и корицу.

По данным сайта "За городом", для варенья из сосновых шишек нужно собрать 200 граммов молодых сосновых шишек, также понадобится 600 граммов сахара, 300 миллилитров воды и лимонная кислота.

Шишки тщательно промыть и оставить на сутки, чтобы убрать горечь. Далее добавить их в предварительно сваренный сироп из сахара и воды. За пару минут до окончания варки смешать варенье с лимонной кислотой.

Альтернативой варенью могут стать засахаренные плоды и ягоды, например, фейхоа. Для приготовления десерта без варки понадобится один килограмм плодов и один килограмм сахара. Тропический фрукт нужно измельчить в блендере и засыпать сахаром. После того, как сахарный песок полностью растворится, готовый десерт можно разливать по банкам.

По мнению москвички Светланы, которая поделилась рецептом с Москвой 24, в таком виде сохранится больше ценных веществ.





Светлана жительница Москвы Очень полезный вариант заготовки, много витамина А и С. При этом без варки сохраняются все витамины. Плюс засахаренный фейхоа очень хорошо понижает артериальное давление.

Как сделать варенье полезнее

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой, малиновое, смородиновое, облепиховое и вишневое варенье являются кладезем витаминов С, А, Е, В1, В2, В,6, С, калия, магния и железа. Эти варианты варенья обладают противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Рекордсменом по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот является смородиновое варенье. В ягодах меньше сахара, поэтому такой десерт можно употреблять во время диеты, рассказала врач.

При этом Зотова отметила, что варенье все-таки не диетический продукт из-за большого количества сахара, поэтому нужно с осторожностью употреблять этот десерт людям с сахарным диабетом, ожирением и маленьким детям до 5 лет, а также тем, у кого есть аллергия на ягоды.

Опровергла целебные свойства малинового варенья в борьбе с простудой врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью РИАМО. Медик заявила, что в десерте есть аскорбиновая кислота и природный аналог аспирина – салициловая кислота. Однако их концентрация не так высока, чтобы в случае заболевания заменить лекарства. При этом польза от вареной малины все же есть: в сочетании с теплым чаем или молоком она окажет легкое согревающее и потогонное действие, что может немного облегчить состояние при простуде.

Кроме того, польза варенья преувеличена из-за необходимости проваривать сырье, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина на сайте Роскачества.





Елена Сюракшина врач-эндокринолог и диетолог Проблема в том, что, во-первых, во время длительной термической обработки большая часть питательных веществ теряется. А во-вторых, варенье содержит большое количество сахара, поэтому назвать его полезным можно только с очень большой натяжкой.

Специалист также перечислила альтернативные варианты переработки фруктов и ягод на зиму, которые сохраняют больше полезных веществ, чем бабушкин десерт.



Традиционное варенье можно заменить на:

варенья-пятиминутки: хотя при таком способе обработки концентрация витаминов все равно снижается, она остается выше, чем в джеме, где фрукты превращаются в пюре;

"холодное" варенье: перетертые свежие фрукты и ягоды с сахаром, которые не подвергаются термической обработке – такой десерт хранится только в холодильнике;

перетертые фрукты с сахаром и замороженные в порционных формочках: в нужный момент их можно просто разморозить в холодильнике и съесть;

замороженные целые или нарезанные фрукты и ягоды без сахара.



При этом любое варенье все же полезнее, чем конфеты или готовые кондитерские изделия, подытожила Сюракшина. Однако его стоит воспринимать только как десерт и строго дозировать его употребление. Специалисты советуют взрослому человеку съедать не более 2 столовых ложек этого домашнего десерта в день.