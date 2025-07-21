Эксперт Суслянок объяснил, почему в заготовки нельзя добавлять аспирин

Июль – месяц сбора урожая ранних овощей, ягод и фруктов, а также заготовок на зиму. Однако делать это нужно грамотно, соблюдая технологию обработки как продуктов, так и тары. Подробнее – в материале Москвы 24.

У каждого свои секреты

В Сети можно встретить различные варианты термической обработки банок. Многие стерилизуют их на пару, а кто-то даже отправляет в посудомоечную машину. О таком необычном методе Москве 24 рассказал житель столицы Виктор.





Виктор Иногда банки удобно стерилизовать в посудомойках, которые умеют доводить воду до кипения. Предварительно их нужно помыть, залить туда примерно 125–150 миллилитров воды, а затем поставить в машинку и прокипятить. Если банка большая, то ее можно положить на бок.

Также обработать тару поможет и микроволновка. Как рассказала москвичка Наталья, нужно налить на дно банки один-два сантиметра воды и простерилизовать на максимальной мощности 5−7 минут.



Наталья Главное – не забывать, что вынимать банку из микроволновки нужно прихваткой, а не голыми руками.

Но многие любители заготовок выбирают более привычный способ – стерилизацию на пару. Например, жительница Москвы Юлия использует для этого обычный, не электрический чайник. Наливает туда немного воды и ставит внутрь банку вверх дном. Когда вода закипает, начнется процесс стерилизации: сначала банка запотевает, а через некоторое время снова становится прозрачной.

"Это означает, что обработка успешно завершена. По времени это займет не больше 10–15 минут", – сказала Юлия.



Не нарушая технологии

Стерилизация банок – первый и самый важный этап в заготовках. Как рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок, если тару обработать неправильно, в ней образуется микрофлора, неблагоприятная для хранения продуктов, и они быстро испортятся.

"Обычно стерилизация занимает не больше 20 минут, но все зависит от размера емкости. Чем она больше, тем дольше нужно ее обрабатывать. Чтобы сделать это на пару, нужно ставить банку вверх дном. Но, пожалуй, самый эффективный метод – это полностью погрузить ее в воду и прокипятить, на это уйдет около 10 минут. Также не лишним будет простерилизовать и крышки", – отметил он.

По словам эксперта, от них во многом тоже зависит срок хранения продуктов. Полиэтиленовые подходят для горячего консервирования с недолгим сроком хранения.

"Для засолки огурцов или других продуктов, которые будут выделять молочную кислоту, лучше использовать лакированные крышки, не допускающие коррозии. Если же это какое-то варенье, то подойдет и обычная металлическая крышка", – подчеркнул Суслянок.

А вот от народных методов увеличения срока хранения продуктов лучше отказаться. К примеру, многие хозяйки добавляют в заготовки аспирин. Однако специалист объяснил, что такой метод даже опасен.





Георгий Суслянок кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Аспирин – это лекарство, и в заготовках ему не место. Он разжижает кровь, что может обернуться внутренними кровотечениями. Добавляют такой компонент потому, что он создает более кислую среду, которая не позволяет развиваться бактериям и образовываться плесени. Но такого эффекта помогают достичь и безопасные ингредиенты: уксус или лимонная кислота.

Также важно помнить: чтобы увеличить срок хранения заготовок, нужно внимательно отнестись и к выбору плодов. По словам биолога, лучше отдать предпочтение только что собранному урожаю, поскольку в нем содержится максимальный запас витаминов.

