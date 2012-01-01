Миколог Вишневский назвал самый безопасный способ заготовки грибов

Любители тихой охоты дождались: в Подмосковье официально начался летний грибной сезон. Однако тем, кто отравится в лес на поиски подосиновиков, лисичек и других культур, стоит помнить правила их безопасного сбора и заготовки – иначе проблем с ядовитыми двойниками не избежать. Лучшие лайфхаки Москва 24 выяснила у экспертов.

Первые пошли

Летний грибной сезон начался в Московской области, рассказали в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства. В ведомстве отметили, что первая поросль традиционно появляется на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже – на севере и северо-западе.





из сообщения комитета лесного хозяйства Московской области Уже можно найти подберезовики, подосиновики, серно-желтые трутовики и лисички, а в лесах рядом с Каширой уже собирают белые.

В пресс-службе грибникам напомнили: не стоит срывать дикоросы рядом с оживленными магистралями – в них могут накапливаться тяжелые металлы. Кроме того, нужно остерегаться двойников, которые копируют съедобные виды. Они могут быть смертельно ядовитыми. Также в ведомстве посоветовали перед походом по грибы изучить карту местности и запомнить ориентиры, чтобы не потеряться в лесу.

Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов рассказал Москве 24, как уцелеть в чаще до прихода спасателей, если не удалось найти из нее выход. В частности, он посоветовал развести огонь и шуметь, чтобы привлечь внимание людей, которые могут находиться рядом. Также стоит прислушиваться к звукам вокруг. Возможно, раздастся шум машин или железной дороги, грохот от работы пил, свистки или крики.

Осторожно, ядовито!

Опасные двойники есть у большинства съедобных грибов, предупредил в разговоре с Москвой 24 президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков. Однако если мухомор или поганку мы научились определять еще в детстве, то ложный белый гриб либо лисичку способен увидеть не каждый, отметил он

Первое, на что эксперт посоветовал ориентироваться во время "тихой охоты", – это запах и окрас.





Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Например, если гриб очень яркий, как тот же мухомор, вероятно, он будет не съедобен. Но яркими также бывают и сыроежки, поэтому если проблем с обонянием нет, лучше ориентироваться на запах. Все несъедобные грибы пахнут соответствующе – у них будет резкий или специфический аромат.

Однако ориентироваться только на запах и окрас недостаточно. По словам специалиста, в каждом конкретном случае существуют свои признаки. Например, съедобные лисички, как правило, растут группами, имеют толстую ножку и волнистую шляпку. Кроме того, при срезе они не должны темнеть.

"А вот самое главное отличие настоящего белого гриба от ложного – это вкус. Нельзя сказать, что ложные белые грибы полностью ядовитые: просто они горькие из-за определенного вещества в составе. Также при срезе они меняют цвет", – объяснил Юрий Рудаков.

Многие лесники стараются не брать червивые или поеденные грибы. Однако наличие живности на них – признак хорошего продукта, заметил эксперт.





Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Если черви, слизни или улитки не едят грибы, они с высокой долей вероятности ядовитые. Но это не относится к лисичкам: в них содержится вещество, которое как раз имеет антипаразитарное свойство. Поэтому в правильной лисичке вы не встретите червей.

Но самое главное правило "тихой охоты" – не брать гриб, который не знаешь, заверил эксперт. Поэтому перед походом в лес важно узнать в интернете побольше о местной природе.

"Ряд грибов, таких как бледная поганка, могут даже немного полежать с другими и передать им токсины. Поэтому их даже в руки не надо брать. И если вы сомневаетесь в грибе – либо не кладите в корзину, либо спросите совета у знающих людей", – заметил он.

Кроме того, следует изучить Красную книгу своего региона, чтобы не нарваться на неприятности. Рудаков напомнил, что ранее в России ужесточили ответственность за уничтожение редких грибов, и теперь за это может грозить уголовное наказание.

Сушим или маринуем?

Первая волна грибного сезона в средней полосе европейской части России считается самой безопасной для новичков – почти нет ядовитых двойников. Однако она короткая и продлится около двух недель, рассказал Москве 24 миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, помимо белых грибов, подосиновиков, подберезовиков и лисичек, в лесу сейчас можно найти сыроежки, которые появились в этом году раньше обычного. Также встречаются майская рядовка, шампиньоны и белые навозники. Все эти грибы хоть и трудно спутать с ядовитыми, они могут быть опасными при неправильном хранении, подчеркнул Вишневский.





Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук Каждый час – это существенная потеря вкуса, аромата, цвета, консистенции. Грибы надо перерабатывать сразу после того, как вернулся из лесу. Больше суток они не сохранятся даже в холодильнике, если это не какие-нибудь лисички, которые можно держать пару недель.

При готовке также важно соблюдать все этапы обработки и четко следовать технологическим процессам. Если пренебречь очисткой или промывкой грибов, существует риск подхватить смертельно опасное заболевание – ботулизм, напомнил специалист.

По его словам, самый безопасный способ обработки урожая – это сушка. Однако важно правильно подготовить грибы к заготовке. Перед процессом их нельзя мыть и замачивать, иначе они не смогут полностью просохнуть. Всю грязь с урожая можно убрать тряпочкой. При соблюдении всех правил сушеные грибы можно хранить до двух лет, подчеркнул он.

Урожай также можно засолить: по словам Вишневского, этот способ обработки стоит на втором месте по безопасности.





Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук Проще всего солить открытым способом, как в старину: например, в кадках или других подобных емкостях. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи.

Мариновать урожай рекомендуется только тем, кто знает и соблюдает правильную технологию от и до. Этот вариант готовки считается самым небезопасным – даже существует запрет на продажу домашних консервированных грибов, объяснил Вишневский. Главное здесь – не создавать безвоздушные условия, которые считаются благоприятной средой для развития ботулиновых бактерий, заключил эксперт.

