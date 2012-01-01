Эксперт Тихомиров назвал лучшие места для сбора грибов в Подмосковье

В столичном регионе совсем скоро ожидается первая летняя "грибная волна". Об этом сообщил миколог Михаил Вишневский. Ситуация для грибников, по прогнозам эксперта, должна сложиться удачно. Он пояснил, что заморозки не сильно влияют на состояние грибницы. Рассказываем подробности и куда лучше всего выбираться на "тихую охоту".



Летняя волна

Примерно через 5–10 дней в столичном регионе у грибов завершится "пересменка" и стартует их летняя волна, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. "В этом году с грибами все будет хорошо, как было хорошо с весенними грибами у тех, кто их умеет собирать", – заявил натуралист.





Михаил Вишневский миколог, кандидат биологических наук Поскольку апрель и май были и со снегом, и дождливые, и прохладные, грибницы уже в преддверии летних грибов напитались водой. А заморозки не очень сильно влияют на грибницу. Так что, думаю, неплохой будет, по крайней мере, первая грибная волна – июньская. А что будет в августе и сентябре – посмотрим по ходу лета.

Эксперт пояснил, что при пересменке в лесах заканчивают плодоносить грибы-подснежники. К ним, в частности, относятся строчки и сморчки. Вместе с тем наступает черед грибов-травников, которые привязаны к нормальному разрастанию травяного покрова. Последние начинают появляться во второй половине мая в случае подходящей погоды. На юге Подмосковья из таких грибов уже можно обнаружить первые подберезовики, уточнил миколог.

Кроме того, сейчас у грибников есть шанс найти и шампиньоны на опушках, а также открытых травянистых пространствах.

"Туда же нужно идти за съедобными навозниками и за самым вкусным, на мой взгляд, грибом конца мая и первых чисел июня, который называется рядовка майская. Она довольно похожа на шампиньон, но у нее более приятный запах, и пластинки с возрастом у нее не коричневеют, а остаются белыми или розоватыми", – говорит эксперт.

По его словам, вероятно, первые желтые лисички появятся в начале июня.



Курс на восток

Сейчас на востоке Московской области можно найти маслят и боровики. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы На востоке, на границе Московской, Владимирской и Рязанской областей уже несколько дней подряд собирают боровики, то есть белые грибы сосновые. В сторону Рязанской и Владимирской областей люди уже вовсю собирают маслята.

Вместе с тем стоит помнить, что некоторые грибы могут быть похожи на съедобные. Но на самом деле таковыми не являются. К примеру, ядовитую галерину окаймленную некоторые путают с летними опятами.

"Галерина окаймленная действительно похожа на летние опята. Особенно для человека с не очень хорошим зрением. Но если приглядеться, то она отличается по внешнему виду. Кроме того, галерина окаймленная никогда большими сростками не растет, максимум по два-три гриба", – уточнил Тихомиров.

Употребление галерины окаймленной смертельно опасно, предупреждает специалист. Чтобы избежать опасных для жизни последствий, начинающим грибникам рекомендуется внимательно изучить внешний вид грибов и их особенности, прежде чем отправиться в лес.

Также Тихомиров крайне не советует вести "тихую охоту" вблизи дорог. Он напомнил, что грибы способны впитывать все вредные вещества от автомобилей.

