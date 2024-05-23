Первая "грибная волна" начнется в Московском регионе в ближайшее время

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Первая "грибная волна" стартует в столичном регионе в ближайшие дни. Она обещает быть удачной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на миколога, натуралиста, автора научно-популярных книг о грибах, кандидата биологических наук Михаила Вишневского.

"Буквально через 5–10 дней у грибов закончится "пересменка", и начнется летняя волна. В этом году с грибами все будет хорошо, как было хорошо с весенними грибами у тех, кто их умеет собирать. Их было много, потому что была довольно снежная зима и дружно растаял снег", – отметил он.

По словам эксперта, в ближайшие дни можно будет уже найти маслята, а в начале июня вылезут первые желтые лисички. На сегодняшний день в леса можно отправиться за подберезовиками, шампиньонами и рядовкой майской, которая появляется в конце мая и в первых числах июня, уточнил миколог.

"Она довольно похожа на шампиньон, но у нее более приятный запах, и пластинки с возрастом у нее не коричневеют, а остаются белыми или розоватыми", – сказал Вишневский.

Как подчеркнул специалист, также уже можно искать съедобные навозники.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала, какой гриб помогает в профилактике рака. Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они содержат такие полезные вещества, как селен, медь и витамины группы B.

