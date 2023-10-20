Ученые назвали народы мира с опасной непереносимостью грибов

Фото: depositphotos/mihtiander

Ученые установили, что у корейцев чаще всего встречается непереносимость трегалозы (грибного сахара). Об этом представители одного из медико-генетических центров сообщили "Газете.ру".

Опасная генетическая мутация встречается у 58% представителей корейского народа. Также непереносимость грибного сахара чаще выявляется у монголов (50%), казахов (36%), якутов (28%), башкир (17%), ашкеназских евреев, чеченцев и карачаевцев (по 14%), отметили исследователи.

Реже всего непереносимость трегалозы встречалась у горских евреев (2,5%), армян (3%), украинцев (3,5%), русских (3,8%) и белорусов (4,6%), уточнили они.

Грибной сахар содержится в грибах, водорослях и некоторых растениях, а также в разных сладостях и полуфабрикатах, где трегалозу используют как заменить сахара, стабилизатор или загуститель. По словам исследователей, активность расщепления вещества зависит от гена TREH.

Если у человека в этом гене есть мутация, то организм будет выделять в три раза меньше ферментов для расщепления, чем нужно. В результате это приводит к болям, вздутиям живота и диарее при употреблении грибов, сказали ученые.

Поэтому представители генетического центра советуют людям в зоне высокого риска наличия мутации снизить количество грибного сахара в рационе.

Ранее адвокат Татевик Чугурян напомнила об изменениях в российском законодательстве, по которым с 12 октября в стране предусматривается уголовная ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Походы за грибами стали популярны среди москвичей