Эксперт рассказал, как не потеряться в лесу во время сбора грибов

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Во время сбора грибов в лесу не потеряться поможет GPS-навигатор. Об этом Москве 24 рассказал телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Есть мнение, что нужно ориентироваться по муравейнику, лесному мху, но сейчас XXI век, и все-таки самое надежное – это использовать навигатор или приложение с GPS", – подчеркнул эксперт.

Таким устройством можно пользоваться, даже когда в лесу не ловит сеть. Главное – следить за уровнем заряда самого навигатора или телефона, на который установлено приложение.





Дмитрий Тихомиров телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Есть приложения, в которых можно поставить точку, где вы оставили машину или вошли в лес, и потом по стрелочке туда выйти даже без детальной карты. Вы просто идете по направлению к стрелочке и выходите из леса.

Ранее были названы места, где не стоит собирать грибы. В частности, это не рекомендуется делать, если поблизости находится трасса. Дело в том, что грибы хорошо впитывают соли тяжелых металлов. Кроме того, заниматься их сбором не следует на территории мегаполисов. Выросшие там грибы тоже впитывают вредные вещества.

