Эксперт назвал самые грибные места Подмосковья

Комитет по туризму Подмосковья опубликовал карту грибных мест: там указано, в каких районах можно найти сморчки, подберезовики, белые, маслята и другие. Куда отправляться с корзинами наперевес и о чем помнить во время сбора грибов – в материале Москвы 24.
Сезон охоты
В подмосковных лесах сейчас можно найти вешенки, также до сентября будут расти белые, до октября – маслята, подберезовики и лисички, рассказали в комитете по туризму Московской области.
Почти все эти виды грибов можно встретить в лесах у железнодорожных станций Казанское, Фрязино на северо-востоке от Москвы и у станций Победа, Дачная, Селятино, Сырьево, Рассудово, Бекасово юго-западнее от столицы.
Кроме того, в правительстве области рассказали, что в регионе начался и сезон черники. Продлится он до сентября. Эксперты порекомендовали искать ягоду на востоке, а растет кустарник и на сухой земле, и в болотистой местности, уточнили в ведомстве.
Спозаранку – и в ельник
Летом за грибами лучше всего идти рано утром и в хвойные леса. При этом самые благоприятные для тихой охоты районы – это юг и восток Подмосковья, рассказал Москве 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
По его мнению, в этом году летний грибной сезон будет изобильным из-за дождливой и прохладной погоды.
По словам Тихомирова, самый популярный вид летнего сезона – белый. За ним лучше всего идти в густые еловые леса со старыми деревьями. Там же можно будет найти лисички, мокрухи еловые, подосиновики и даже рыжики, несмотря на то что обычно их сезон наступает осенью (из-за прохладной погоды они созрели пораньше).
Еще один плюс летней прохлады: все грибы растут быстрее и не успевают стать червивыми.
Маслята, наоборот, любят светлые хвойные леса. При этом искать их необходимо на опушке, а не в глубине. Подберезовики же обитают в березняке.
Также необходимо помнить, что почти у всех грибов есть ядовитые или несъедобные двойники, напомнил Тихомиров.
"Например, лисичку лучше не путать с головушкой оранжевой. Она хоть и не опасна, но в пищу непригодна. При сборе же белых грибов надо обращать внимание на цвет ножки: у съедобного она светлая", – рассказал он.
Опытные "охотники" вряд ли спутают съедобный и ядовитый гриб, но если есть хоть какие-то сомнения, лучше просто пройти мимо, заключил эксперт.
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