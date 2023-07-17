Эксперт назвал самые грибные места Подмосковья

Комитет по туризму Подмосковья опубликовал карту грибных мест: там указано, в каких районах можно найти сморчки, подберезовики, белые, маслята и другие. Куда отправляться с корзинами наперевес и о чем помнить во время сбора грибов – в материале Москвы 24.



Сезон охоты

Комитет по туризму Московской области

В подмосковных лесах сейчас можно найти вешенки, также до сентября будут расти белые, до октября – маслята, подберезовики и лисички, рассказали в комитете по туризму Московской области.

Почти все эти виды грибов можно встретить в лесах у железнодорожных станций Казанское, Фрязино на северо-востоке от Москвы и у станций Победа, Дачная, Селятино, Сырьево, Рассудово, Бекасово юго-западнее от столицы.

Кроме того, в правительстве области рассказали, что в регионе начался и сезон черники. Продлится он до сентября. Эксперты порекомендовали искать ягоду на востоке, а растет кустарник и на сухой земле, и в болотистой местности, уточнили в ведомстве.



Спозаранку – и в ельник

Летом за грибами лучше всего идти рано утром и в хвойные леса. При этом самые благоприятные для тихой охоты районы – это юг и восток Подмосковья, рассказал Москве 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его мнению, в этом году летний грибной сезон будет изобильным из-за дождливой и прохладной погоды.





Дмитрий Тихомиров телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Похолодание завершилось – как раз грибам нужно примерно семь дней на созревание, а значит, следующая неделя будет самой изобильной за все лето и надо будет успеть пополнить запасы. Особенно грибными будут леса на юге и на востоке от Москвы.

По словам Тихомирова, самый популярный вид летнего сезона – белый. За ним лучше всего идти в густые еловые леса со старыми деревьями. Там же можно будет найти лисички, мокрухи еловые, подосиновики и даже рыжики, несмотря на то что обычно их сезон наступает осенью (из-за прохладной погоды они созрели пораньше).

Еще один плюс летней прохлады: все грибы растут быстрее и не успевают стать червивыми.





Дмитрий Тихомиров телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы В еловом лесу нет высокой травы, а потому грибы будет хорошо видно. Однако важно начинать "охоту" рано утром: сейчас дачный сезон, и в Подмосковье очень много желающих набить корзины. Если рядом нет густого хвойного леса, то можно пойти и в смешанный, но все-таки важно, чтобы там росли елки.

Маслята, наоборот, любят светлые хвойные леса. При этом искать их необходимо на опушке, а не в глубине. Подберезовики же обитают в березняке.

Также необходимо помнить, что почти у всех грибов есть ядовитые или несъедобные двойники, напомнил Тихомиров.

"Например, лисичку лучше не путать с головушкой оранжевой. Она хоть и не опасна, но в пищу непригодна. При сборе же белых грибов надо обращать внимание на цвет ножки: у съедобного она светлая", – рассказал он.

Опытные "охотники" вряд ли спутают съедобный и ядовитый гриб, но если есть хоть какие-то сомнения, лучше просто пройти мимо, заключил эксперт.