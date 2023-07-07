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07 июля, 17:45

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Эксперт рассказал, где в Подмосковье лучше всего собирать чернику

Охота на ягоды: где в Подмосковье лучше всего собирать чернику

В подмосковных лесах с конца июня стартовал сезон черники. В этом году на фоне благоприятной погоды он начался раньше положенного срока. По прогнозам экспертов, любителей черники ожидает хороший урожай. Рассказываем, куда лучше всего отправляться за этой ягодой.

Ягодный бум

Фото: 123RF/blinow61

В конце июня в подмосковных лесах появился первый урожай черники. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Учитывая благоприятные погодные условия, черничный сезон начался раньше времени, и лесные специалисты в этом году прогнозируют хороший урожай", – отметил он.

Следует помнить, что кусты черники растут не только на сухих участках земли. Их также можно найти в болотистой местности. Поэтому всем любителям собирать ягоды рекомендуется внимательно отнестись к собственной безопасности во время похода в лес. Как правило, черничный сезон длится до сентября.

Черника представляет собой низкий кустарник и имеет стелющиеся побеги с гладкими и тонкими листьями. Обычно растет группами. Ягоды созревают постепенно, поэтому на одном кусте будут и спелые, и недоспелые ягоды. Не рекомендуется собирать ягоды белого цвета – они не дозреют.
пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Биолог Павел Глазков в беседе с Москвой 24 рекомендовал пока не спешить в лес за черникой. "Ягода еще неспелая, и все полезные свойства в ней раскрыты не до конца. Лучше всего собирать ее не раньше середины июля, идеально – в конце месяца. Наиболее спелая черника в начале августа", – уточнил эксперт.

Вместе с тем Глазков посоветовал собирать ягоду примерно в 100 метрах от дорог и 300 метрах – от трасс, в глубине леса.

Черничный ориентир

Фото: 123RF/dmitriyrnd

Искать чернику нужно на востоке Московской области. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров. "В этом году из-за погоды действительно может быть много черники. Ее нужно искать в сосновых борах, где мох", – говорит специалист.

За черникой лучше всего ехать на восток Московской области, в сторону Владимирской, Гусь-Хрустального – в той стороне много черничников.
Дмитрий Тихомиров
телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала

Специалист также дал советы по сбору ягод. По словам Тихомирова, снимать чернику можно и руками, и ручными комбайнами. "Последние не вредят, как думают многие. Важно придерживать кустик, когда собираешь ягоды комбайном, чтобы он не выдирался с корнем", – пояснил эксперт.

В свою очередь, Павел Глазков напомнил охотникам за лесным урожаем о правилах безопасности. Дело в том, что чернику очень любят медведи. При помощи нее животные запасают жир на зиму. "Поэтому, когда находитесь в лесу, собираете ягоды, издавайте побольше шума", – подчеркнул эксперт.

Если медведь поблизости, он услышит и уйдет. Это поможет избежать неожиданных встреч, подытожил Глазков.

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