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08:40

Общество

Врач рассказала про ягоду, улучшающую работу мозга в пожилом возрасте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Черника оказывает позитивный эффект на работу мозга, понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс. Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – отметила специалист.

Также эти ягоды благотворно влияют на работу сердца и сосудов. "Черника помогает укрепить сосудистую стенку, снижает давление. С ее помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление", – говорит Королева.

Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Черника также полезна для зрения пожилых людей. "Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", – заключила эксперт.

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