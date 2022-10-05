Диетолог рассказала про полезную для профилактики онкологии ягоду

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Клюква может быть полезна в профилактике онкологических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Во всех ягодах, в том числе в клюкве, содержатся антиоксиданты. В клюкве, в частности, есть катехины. Как показали исследования, они играют важную роль в процессах защиты наших клеток от воздействия свободных радикалов. А это значит профилактика онкологических заболеваний. В этом смысле клюкву стоит добавлять в свой рацион регулярно, особенно людям старшего возраста", – рассказала эксперт.

Благодаря высокому содержанию в клюкве витамина H (почти 200%) эта ягода будет полезна и людям, заботящимся о своей коже, продолжает врач.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Витамин H является важным кофактором в метаболических процессах, которые протекают в организме. В обмене жиров, аминокислот и особенно в их транспортировке к клеткам кожи. Именно в коже он регулирует эти процессы. Поэтому тем, кто хочет хорошо выглядеть, иметь хорошую кожу, клюква тоже будет очень полезна.

Профилактика цистита – еще одно полезное свойство клюквы. "В состав клюквы входят вещества, которые обладают антибактериальным эффектом. И они не дают бактериям закрепляться на стенках мочевого пузыря, соответственно, те гораздо быстрее выводятся с мочой из организма. Это снижает риск высокой концентрации бактериального обсеменения и рецидива этого заболевания", – пояснила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Вместе с тем пара стаканов клюквенных отваров или морса в день помогут защититься и от простудных заболеваний, отмечает Марина Макиша.

"За счет слабого мочегонного эффекта клюквенные отвары или морсы будут помогать выводить токсины из организма, которые образуются в процессе болезни. Плюс ко всему порядка 17% витамина C в клюкве есть, а витамин C, как показали исследования, немного облегчает симптомы простуды и может даже сократить срок болезни на один-два дня", – уточнила диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Замороженная клюква будет однозначно содержать практически все те же самые полезные питательные вещества, в том числе антиоксиданты, которые содержатся в клюкве, – 95% всего сохранится.

Врач отметила, что из клюквы обычно варят морс с небольшим добавлением сахара или качественных подсластителей. Кроме того, из этой ягоды можно делать смузи вместе с более сладкими фруктами.

Ранее россиянам рассказали о пользе замороженных ягод. Отмечается, что такой способ заготовки позволит сохранить в них полезные веществ, что так необходимо в зимнее время. Лучшим вариантом считается, когда ягода была сорвана и сразу же заморожена. Тогда в ней остается большее количество витаминов и клетчатки.



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