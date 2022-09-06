Диетолог рассказала о полезном способе заготовки ягод на зиму

Фото: depositphotos/magone
Заморозка ягод на зимнее время года позволит сохранить в них витамины и клетчатку, рассказала нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
"Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку", – сообщила она в беседе с порталом Ura.ru.
Эксперт отметила пользу малинового варенья. По ее словам, при варке или приготовлении пюре исчезнет витамин C, но останутся минеральные свойства. При этом Ивашкевич подчеркнула, что малина с сахаром является десертом, необходимо соблюдать меру в потреблении лакомства.
Специалист добавила, что заготовки на зиму можно делать и в виде компотов без добавления сахара.
"В состав можно добавлять стевию. И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе", – добавила она.
Ранее начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова заявила, что большинство закруток полезны лишь в течение определенного срока.
По словам специалиста, с течением времени домашние консервы могут стать невкусными или даже опасными для здоровья. В целом, подчеркнула она, такие продукты лучше употребить в пищу до следующего урожая.
Названа стоимость малины в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: