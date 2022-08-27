Шеф-повара поделились необычными рецептами домашних заготовок

В конце лета наступает самое жаркое время для дачников. Пора сохранять урожай и закатывать его в красивые банки, которые зимой напомнят о теплом времени года. Рассказываем про необычные рецепты домашних заготовок.



Маринованная тыква

Шеф-повар Иван Ермилов рассказал, что тыкву с дачного огорода можно сохранить до зимы, сделав из нее яркую и вкусную закуску. Сначала необходимо подготовить маринад. Для этого надо смешать 30 граммов тимьяна, 50 граммов желтой пасты карри или три столовые ложки специи. Также для приготовления стоит взять 50 граммов очищенного чеснока, по 150 граммов соуса мирин и рисового уксуса и еще 100 граммов соевого соуса.

Кроме того, в маринад следует добавить 100 граммов очищенного имбиря, 30 граммов семян кориандра, 60 граммов перца чили, 150 миллилитров воды, две столовые ложки меда, две ветки шалфея и соль по вкусу.





Иван Ермилов шеф-повар Один килограмм очищенной тыквы "гитара" нарезаем на слайсы толщиной три миллиметра при помощи специальной терки. Кладем тыкву в кастрюлю, заливаем маринадом, ставим все на плиту и доводим до кипения.

Перед тем как готовую массу поместить в банку и закатать, стеклянную емкость следует простерилизовать. Тыква должна мариноваться не менее трех суток. После этого ее надо хранить в прохладном месте, открытую банку – в холодильнике.

Маринованный редис и лук-севок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще один необычный маринад Иван Ермилов советует приготовить из редиса и лука-севка. Такая закуска украсит не только праздничный стол, но и станет отличным дополнением к любому ужину или обеду.

Для заготовки понадобится 500 граммов редиса (вместе с ботвой), 250 граммов очищенного лука-севка, 350 миллилитров воды, 100 миллилитров яблочного уксуса (9%), два грамма лаврового листа и один грамм черного душистого перца. Также в маринад добавляют по пять граммов семян горчицы и кориандра, 25 граммов перца чили, 100 граммов сахара, 20 граммов соли и 15 граммов эстрагона.

Свежие редис и лук сначала нужно промыть. Все остальные ингредиенты следует смешать в кастрюле, затем поставить на плиту и довести до кипения. Потом добавляется редис с луком и еще раз нагревается, пока не закипит. После этого стерилизуется банка, куда перекладываются главные ингредиенты. В конце все продукты заливаются рассолом и закатываются. Мариновать заготовку следует не менее трех суток, после чего убрать в прохладное место.

Лечо из красных перцев с гвоздикой

Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился рецептом вкусного лечо, которое готовят без томатов. Для него понадобится только 600 граммов красного болгарского перца, одна головка красного лука, 50 миллилитров растительного масла, пять звездочек гвоздики, 30 граммов уксуса (9%) и 40 граммов коричневого сахара.

Для начала нужно очистить перец от семян и нарезать его кубиками. Лук шинкуется так же, только на более мелкие кусочки. Затем надо обжарить овощи в масле до эластичного состояния. После этого добавить все остальные ингредиенты. В заготовку также не помешает положить немного свежей петрушки, нарубленной тонкой соломкой. В самом конце лечо закатывается в банки.

Лечо с морковью

Рецепт своего фирменного лечо предложил шеф-повар Николай Сарычев. Чтобы приготовить его, надо взять 100 граммов моркови, восемь-девять штук болгарского перца, 500 граммов помидоров, 250 граммов репчатого лука. Также в него необходимо будет добавить 10 граммов соли, 50 граммов сахара, 60 миллилитров подсолнечного масла и 25 миллилитров столового уксуса (9%).

В самом начале все овощи из списка нужно тщательно помыть и почистить. Лук и перец нарезать крупно, а морковь – тонкими кружочками. Помидоры надо перекрутить через мясорубку или использовать измельчитель. Полученный томатный сок с мякотью следует варить в течение 10 минут. После этого добавить в него остальные овощи, соль, сахар, уксус и масло. По желанию можно приправить все черным перцем.

В конце смесь доводится до кипения и варится 20 минут на медленном огне под крышкой. Перед тем как закрыть лечо, нужно его предварительно остудить.

Заготовка для борща

Сварить вкусный и полезный борщ не сложнее, чем сделать бутерброды, когда в банке уже есть готовая заправка. Чтобы ее сделать, Николай Сарычев предлагает взять по одному килограмму свеклы, моркови и репчатого лука, шесть-восемь штук болгарского перца, пол-литра томатного сока или пюре. Кроме того, потребуется 100 миллилитров столового уксуса, 50 граммов соли, 350 миллилитров подсолнечного масла, 30 граммов сахара, а также зелень и специи по вкусу.

Все овощи необходимо тщательно помыть, очистить от кожуры и плодоножек. Лук и перец нужно нарезать тонкими ломтиками. Морковь и свеклу – нашинковать соломкой с помощью терки или кухонного комбайна.





Николай Сарычев шеф-повар В сковороде прогреваем 150 миллилитров масла и припускаем лук до прозрачного состояния. Затем к луку отправляем морковь и обжариваем ее до румяного цвета. Добавляем перец и готовим еще пять минут, постоянно перемешивая содержимое сковороды.

Оставшееся масло нужно разогреть в глубоком сотейнике и слегка обжарить в нем свеклу. После этого добавить уксус и оставить томиться на умеренном огне пару минут. Затем надо влить к свекле томатный сок и тушить еще четверть часа, постоянно помешивая.

В сотейник со свеклой необходимо положить жареные овощи, добавить туда соль, сахар. Полученную смесь поставить на плиту томиться на маленьком огне еще 10 минут. В самом конце следует добавить по вкусу специи, зубчик чеснока и несколько веточек зелени. Готовой заправкой можно наполнять чистые пропаренные банки и затем герметично закатать. После полного остывания консервы отправляются на хранение при температуре 5–9 градусов.

Мятное варенье из крыжовника

Фото: Москва 24/Полина Бреева

На десерт – простой рецепт вкусного варенья от Евгения Мещерякова. В нем превосходно сочетаются свежесть мятных листочков и сладость крыжовника. Ягоды остаются целыми, а сироп получается зеленоватым и очень красивым.

Для его приготовления понадобится килограмм крыжовника, 200 граммов коричневого сахара, пять граммов соли и один пучок мяты. В начале нужно растопить в кастрюле сахар, добавить туда крыжовник и оставить томиться 15 минут на медленном огне.

Затем надо завернуть мяту в марлю и положить к ягодам. Потом следует прокипятить полученную смесь в течение трех-пяти минут и оставить варенье остывать. Перед тем как закрывать банку, нужно не забыть убрать марлю с мятой.