Шеф-повара поделились лучшими рецептами компотов из сезонных ягод

На огородах началась пора сезонных ягод и фруктов, а значит, и компотов. В этом году предлагаем отказаться от привычных вишневых и смородиновых и вместе с шеф-поварами приготовить что-то новое.



Малина с мятой

Начнем с освежающего компота с малиной и мятой по рецепту шеф-повара Николая Сарычева. На литр воды берем 100 граммов малины, 100 граммов сахара и веточку свежей мяты.

Воду кипятим, кладем в нее малину, мяту и сахар. Снова доводим до кипения, остужаем и процеживаем.

Клубнично-мятный напой

Еще один вкусный напиток от шеф-повара, но уже с клубникой. На один литр понадобится 200 граммов клубники, 120 граммов сахара, веточка свежей мяты, две звездочки бадьяна и 10 граммов лимона.

Клубнику вместе с мятой перебиваем в блендере и кладем в кипящую воду. Туда же отправляем сахар, бадьян и нарезанный лимон. Размешиваем, оставляем остывать, процеживаем и пьем.

Холодный ревеневый безалкогольный глег

"Не надо забывать, что сейчас у нас не только сезон ягод: на огородах растет и ревень. А из него получаются прекрасные напитки", – напоминает Сарычев. Он рекомендует приготовить ревеневый безалкогольный глег (скандинавский напиток, похожий на глинтвейн).

Понадобится килограмм стеблей ревеня, 20 граммов корня имбиря, две звездочки бадьяна, три грамма корицы в палочках, три бутона гвоздики и два грамма семян кардамона.

Ревень и имбирь измельчаем, кардамон растираем в ступке. Ревень со специями заливаем двумя литрами воды. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума и варим еще 15 минут. Затем добавляем сахар по вкусу. Все перемешиваем, остужаем, процеживаем. Разливаем по бокалам, добавляем лед и украшаем долькой лимона.

Смородина и крыжовник

Шеф-повар Анатолий Крюков предлагает приготовить компот из смородины и крыжовника.

Понадобится 200 граммов красной смородины и 100 граммов черной, 200 граммов крыжовника, 50 граммов мелиссы, цедра одного лимона, 200 граммов сахара и четыре-пять литров воды.

Сахар растворяем в воде, добавляем натертую на мелкой терке цедру лимона. Ягоды промываем под проточной водой и кладем их в воду, как только она закипит. Кипятим 10–15 минут и выключаем огонь. Когда компот остынет, можно пить.

При желании вместо компота можно сделать морс. Для этого надо взять чуть больше ягод, а потом перебить их в блендере. Ягодный сок процедить через мелкое сито и добавить его в воду вместо ягод.



Вишня со смородиновым листом

Шеф-повар Евгений Мещеряков советует заменить в компоте сахар фруктозой и сделать ароматный вишневый напиток со смородиновыми листьями и гвоздикой.

На три литра воды понадобится килограмм вишни, 12 листов смородины, шесть коробочек гвоздики и 220 граммов фруктозы.

Все ингредиенты добавляем в воду, перемешиваем, доводим до кипения, а затем томим на медленном огне четыре-пять минут. Снимаем с плиты, охлаждаем и процеживаем. Компот готов, можно наслаждаться.

Крыжовник и лайм

По такой же технологии, как в предыдущем рецепте, Мещеряков предлагает приготовить крыжовенный компот. Для него на три литра воды нужно взять 700 граммов крыжовника, 270 граммов фруктозы, шесть звездочек бадьяна и семь листков лайма.

Ягоды и цитрусы

В свою очередь, бренд-шеф Артем Улецкий советует приготовить компот со вкусом летних ягод и легкими нотками цитруса и мяты. На пять литров воды понадобится килограмм клубники, килограмм малины, 300 граммов сахара, цедра одного апельсина и одного лимона.

В кастрюлю с водой кладем все ингредиенты и варим на медленном огне один час. После этого снимаем компот с огня, добавляем 50 граммов свежей мяты и оставляем настаиваться до полного охлаждения.