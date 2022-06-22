Шеф-бармены поделились необычными рецептами домашних лимонадов

Лето в разгаре – вокруг сезонные фрукты, ягоды и цветы. Все они могут стать прекрасной основой для необычного лимонада. Вместе с экспертами рассказываем, как самостоятельно приготовить дома летние напитки, которые подают в лучших ресторанах.

Ежевика с базиликом

Фото: предоставлено спикером

Шеф-бармен Станислав Нишанов предлагает сделать лимонад на основе ежевики, ведь ягода прекрасно утоляет жажду. "Ежевика, свежий огурец и пряный базилик: это трио мысленно перенесет вас на теплое побережье Крыма", – говорит он.

Понадобятся 5–6 спелых ягод ежевики (или 20 миллилитров ежевичного сиропа), 20 миллилитров сока лимона, 3 слайса огурца и 5 листочков зеленого базилика.

Берем шейкер (вместо него также можно использовать термокружку для кофе, фитнес-шейкер или обычную банку с крышкой – она, правда, стеклянная, что не очень безопасно). Отправляем в емкость все ингредиенты и специальным пестиком, мадлером, или обычной толкушкой давим их, чтобы получить сок.

Затем туда же добавляем лед и все интенсивно взбиваем в течение 10–15 секунд. Высокий стакан хайбол наполняем колотым или обычным льдом и отфильтровываем в него через сито напиток из шейкера. Далее доверху наполняем его обычной содовой. Для украшения на шпажку нанизываем слайс огурца и ягоду ежевики – ставим ее в стакан вместе с яркой трубочкой.

Жасмин и лемонграсс

В свою очередь, шеф-бармен Дмитрий Клюев этим летом готовит в том числе и лимонады на основе кордиалов (пряных сиропов) из чая. "Предлагаю приготовить один из таких лимонадов самостоятельно. В его составе жасмин и лемонграсс, которые придают напитку особый освежающий вкус", – отмечает он.

Для кордиала доводим до кипения 250 миллилитров воды. Добавляем в нее 30 граммов зеленого жасминового чая. Оставляем настаиваться не больше чем на пять минут, а потом тщательно процеживаем.

Затем берем 160 граммов стеблей лемонграсса и мелко их нарезаем. Кладем стебли в сотейник, туда же – 250 миллилитров воды, 400 граммов сахара и 200 миллилитров сока лимона. Ставим смесь на плиту, доводим до кипения и оставляем при комнатной температуре настаиваться в течение трех часов. После этого отфильтровываем и добавляем настой зеленого чая.

В высоком бокале смешиваем 80 миллилитров кордиала, 200 миллилитров содовой и лед. Лимонад готов.

Ромашка и алоэ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шеф-бармен Вадим Пак советует приготовить летний лимонад на ромашковом чае. "Также понадобится мед с алоэ: его легко можно купить в магазинах с азиатскими ингредиентами", – уточняет он.

Отдельно завариваем ромашковый чай: 20 граммов сухой ромашки на литр кипятка. Оставляем на полчаса завариваться и остывать до комнатной температуры.

Берем 35 миллилитров меда с алоэ, 15 миллилитров сока лимона и 50 миллилитров ромашкового чая. Все кладем в высокий бокал, наполненный кусковым льдом, и заливаем 75 миллилитрами газированной воды. Тщательно перемешиваем. Получается легкий летний напиток. Можно дополнительно украсить полевой ромашкой, отмечает шеф-бармен.