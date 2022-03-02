Диетолог рассказала, кому нужно с осторожностью есть лимоны

В период авитаминоза уставшие от зимы люди возлагают большие надежды на целебные свойства лимона. Этот фрукт издавна считался одним из лучших народных средств. Рассказываем, кому можно есть лимоны без ограничений, а в каких случаях цитрусовые способны навредить организму.



Для пользы дела

Специалисты называют лимон мощным антисептическим и бактерицидным средством. По словам диетолога Анжелики Дюваль, в этом фрукте много органических кислот, витаминов и других полезных веществ.

"Лимон – лидер по содержанию цитрина. Это вещество в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет сосуды и делает их эластичными. При достаточном поступлении в организм цитрина снижается образование кальциевых камней в почках", – пояснила врач.

В кожуре лимона находится огромное количество эфирных масел. Эти источники фитонцидов дезинфицируют воздух, снижают головные боли, улучшают психическое состояние и повышают давление.

Эксперт отметила, что чаще всего лимоны используются для профилактики заболеваний ОРЗ и ОРВИ, при цинге, гипертонии и ангине. Цитрусовые находят применение и в косметике – в качестве важного ингредиента для масок и лосьонов.

Долой аллергию

Несмотря на то что польза лимона неопровержима, злоупотреблять фруктом не стоит. При некоторых обстоятельствах от него вообще лучше отказаться.

"Важно учитывать, что лимоны – сильный аллерген. Поэтому беременным и кормящим женщинам нужно с осторожностью употреблять такие фрукты. Если у человека была зафиксирована аллергия на цитрусовые, то лучше совсем отказаться от них на этот период", – подчеркнула эксперт.

Также во избежание нежелательной реакции врач советует не включать лимоны в рацион детей в возрасте до трех лет.





Анжелика Дюваль диетолог Учтите, что кислоты, содержащиеся в лимонах, истончают зубную эмаль. Если фрукт ежедневно употреблять в пищу или часто пить чай с лимоном, то зубы станут чувствительнее к холодному и горячему.

Диетолог рекомендует употреблять не больше двух кружков лимона в день. Тем более что из-за высокого содержания кислот цитрусовые могут раздражать слизистую оболочку желудка. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения или при повышенной кислотности плод вообще лучше исключить из рациона.

К тому же применение лимонов параллельно с некоторыми лекарствами может вызвать гастрит.

"Помните, что любые лекарства можно запивать лишь чистой водой. При сочетании лимона и антибиотиков могут образовываться нерастворимые соединения, которые способны нанести вред организму", – предупредила Дюваль.

Нужно помнить, что лимоны – это источник витамина С, который разрушается под действием света и высокой температуры. Если фрукт залить кипятком, то пользы от витамина практически не останется. Для положительного эффекта лимон следует добавлять в теплый чай или воду.

Поддержим иммунитет

Чтобы защитить себя и близких от авитаминоза, многие хозяйки делают сезонные заготовки из продуктов, поддерживающих иммунитет. Эксперт рекомендует использовать рецепт, благодаря которому бережно сохраняется вся польза лимонов.

"На 100 граммов корня имбиря возьмите 150 миллилитров качественного меда и один целый лимон. Натрите на терке фрукт и очищенный от кожицы имбирь, смешайте их с медом", – рассказала диетолог.

Такую смесь хранят в холодильнике, в стерилизованной стеклянной банке с плотной крышкой не более двух дней. Тару надо дополнительно обернуть бумагой.





Анжелика Дюваль диетолог Ешьте лимон с имбирем и медом 2–3 раза в день по чайной ложке через 20 минут после еды. Запивать заготовку можно теплой водой или чаем.

Врач также рекомендовала выжимать сок лимона в овощные салаты, используя его как часть заправки. В двух столовых ложках содержится половина суточной потребности организма в витамине С, подчеркнула специалист.