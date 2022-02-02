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Диетолог объяснила, от каких болезней спасают лук и чеснок

Все по чесноку: как избавиться от простуды с помощью фитонцидов
общество еда

Люди издавна наделяют лук и чеснок целебными свойствами. Считается, что с этими овощами любая простуда нипочем. Мы выяснили, что полезнее и в каких количествах следует есть такие продукты.

Фото: depositphotos/studioM

От семи недуг

Лук и чеснок необходимы для полноценного рациона. По мнению диетолога Анжелики Дюваль, их потребление стоит увеличивать в периоды повышения эпидемиологической нагрузки для укрепления иммунитета, а также для дезинфекции.

В луке и чесноке содержатся фитонциды – летучие биологически активные вещества, способные подавлять развитие бактерий, грибов, вирусов и простейших. Они необходимы растениям для защиты, это их иммунитет.
Анжелика Дюваль
диетолог

Выделение летучих соединений, по словам врача, усиливается при повреждении клеточной структуры. Поэтому запах лука или чеснока становится сильнее, если овощи нарезать. В зоне распространения терпкого аромата воздух дезинфицируется.

Если кто-то из домочадцев захворал, врач рекомендует разрезать луковицу на части и оставить ее в помещении рядом с заболевшим человеком.

"Действует такой "очиститель воздуха" всего 20–30 минут, после чего рекомендуется заменить его новой порцией нарезанного лука", – разъясняет эксперт.

Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах лука, разлетаясь в воздухе, убивают бактерии.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хром и кобальт

По словам эксперта, лук и чеснок являются источниками такого мощного антиоксиданта, как аллицин. Это вещество расширяет сосуды, благодаря чему снижается давление. Аллицин избавляет клетки от свободных радикалов и борется с новообразованиями, уточняет специалист. По словам врача, в репчатом луке аллицина намного больше, чем в чесноке.

"В 100 граммах чеснока содержится 6,6 миллиграмма аллицина, а в 100 граммах лука – 43,6 миллиграмма", – уточняет диетолог.

Зато чеснок – чемпион по содержанию кобальта. Этот элемент воздействует на нервную систему и печень. Кобальт требуется и для образования витамина В12, без которого невозможна качественная работа ферментативной системы.

В 100 граммах чеснока содержится 90% суточной нормы кобальта, в таком же количестве лука – только 50%.
Анжелика Дюваль
диетолог

Чеснок считается лидером и по содержанию хрома – элемента, который необходим для регуляции уровня сахара в крови.

"Люди, получающие мало хрома из пищи, чаще других сталкиваются с углеводной зависимостью. Проверьте: возможно, тяга к сладкому указывает на его дефицит в организме", – предостерегает врач.

По словам Анжелики Дюваль, оба овоща обладают еще и антигельминтными свойствами. Лук особенно эффективен против аскарид и лямблий. Важно, что полезные качества работают именно при употреблении сырого овоща.

Схватились за животы

Специалист отмечает, что лук и чеснок рекомендуется не всем. От этих овощей стоит воздержаться людям, страдающим метеоризмом. Все потому, что в них содержатся нерастворимые волокна – фруктаны, которые способствуют повышенному газообразованию.

"Большое количество эфирных масел может спровоцировать обострение язвенной болезни, заболеваний печени, вызвать панкреатит, а также привести к изжоге", – информирует эксперт.

По тем же причинам врач советует соблюдать осторожность в кулинарных пристрастиях и при обострениях бронхиальной астмы.

Я рекомендую употреблять в день 2–3 зубчика чеснока и половину луковицы, преимущественно в свежем виде.
Анжелика Дюваль
диетолог

Термическая обработка сказывается на полезных качествах продуктов, зато сокращается негативное влияние на организм, неизбежное при заболеваниях ЖКТ. Поэтому объем приготовленных овощей можно не контролировать так строго, как свежих, отмечает врач.

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