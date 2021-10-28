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Нутрициолог объяснила, почему при простуде нужно есть сало и чеснок

Двойной удар: почему чеснок и сало помогают при простуде
общество еда

В хмурые ненастные дни москвичи для профилактики сезонных заболеваний используют народные средства. Особенной популярностью в борьбе с простудой пользуются чеснок и сало. Мы выясняли, действительно ли эти продукты положительно влияют на здоровье.

С древних времен

Фото: depositphotos/yelenayemchuk

Осенью люди чаще болеют простудными заболеваниями. Это происходит, потому что при снижении температуры воздуха иммунные реакции организма человека замедляются, соответственно, вирусы имеют больше шансов на размножение. Здоровье подрывается еще и тем, что люди проводят меньше времени на свежем воздухе, отдавая предпочтение душным, закрытым пространствам.

В неблагоприятный период специалисты советуют обратить внимание на продукты питания, которые помогут избежать снижения иммунитета и даже побороть вирусы и бактерии, атакующие нас каждый день. К таким относится чеснок – с древних времен его наделяли целебными свойствами.

В Древнем Египте чеснок давали строителям пирамид в качестве тонизирующего средства. Древние римляне использовали чеснок как допинг при состязаниях в Олимпийских играх.
Наталия Коломоец
нутрициолог

В наши дни, по словам эксперта, чеснок признан эффективным профилактическим средством в отношении сезонных простуд, при воспалении горла и десен, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении, высоком уровне глюкозы в крови, ревматизмах и других проблемах.

Запах не помеха

Нутрициолог отмечает, что современные исследования подтверждают адаптогенные свойства чеснока – то есть повышающие способность организма противостоять неблагоприятным условиям и факторам и помогающие адаптироваться к ним. Чудесный овощ предупреждает усталость, его сок тормозит развитие насморка, облегчает ушную боль при отите. Употребление одного зубчика в день улучшает состояние кровеносных сосудов и защищает от повреждения нервной ткани.

"Чеснок станет более полезным, если его порезать на мелкие кусочки, так как при нарушении целостности зубчика образуется бактерицидное вещество под названием аллицин. Оно очень активно в отношении множества бактерий и вирусов и сохраняет свои свойства, попадая в желудок, а затем и в кровь человека", – комментирует эксперт Наталия Коломоец.

Кстати, именно из желудка идет неприятный запах чеснока. Многие отказываются от возможности поддержать иммунитет, опасаясь трудностей в общении. Но эксперт советует не лишать себя всей пользы этого растения – лучше купить в аптеке капсулы с сухим экстрактом.

Не всем можно есть продукт без опаски. Эксперт не рекомендует употребление пикантного овоща кормящим матерям, тем, у кого есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при острых воспалениях почек. Стоит помнить, что наружное применение чеснока может привести к ожогам.

О пользе сала

Особым спросом пользуется в осеннюю непогоду сочетание чеснока с салом. Считается, что этот "дуэт" способствует профилактике и избавлению от простудных заболеваний.

По словам нутрициолога, животные жиры действительно играют огромную роль для нашего иммунитета. Они входят в состав оболочек клеток, из них образуется тот самый холестерин, из которого производятся, в частности, мужские и женские половые гормоны (прогестерон, тестостерон, эстрадиол).

Сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, не менее важные для нашего организма, особенно в сезон простуд. Именно жир помогает им всасываться в кишечнике и работать на пользу иммунитета. При низкожировой диете у человека очень часто возникают гормональные сбои и дефицит витамина D, нарушение работы всего желудочно-кишечного тракта.
Наталия Коломоец
нутрицитолог

Популярное выражение "легкие любят сало", по словам эксперта, можно объяснить тем, что клетки внутри легких состоят преимущественно из жиров (так называемые фосфолипиды) и холестерина. Поэтому с пищей обязательно регулярное поступление жиров в организм, иначе работа жизненно важного органа нарушится.

"Опасно сидеть на обезжиренной диете, так как из-за недостатка жиров в пище любая инфекция проще попадает в легкие и бронхи", – предостерегает эксперт.

По словам нутрициолога, бояться животных жиров не нужно. Важно качество продукта и его количество. Необходимо также знать, нет ли противопоказаний к употреблению такой пищи. В частности, не рекомендуется употребление сала при проблемах с органами пищеварения и заболеваниях почек и печени. Здоровому человеку можно съедать не более 30 граммов хорошего сала в день, тогда от продукта будет польза.

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