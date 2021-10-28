Нутрициолог объяснила, почему при простуде нужно есть сало и чеснок

В хмурые ненастные дни москвичи для профилактики сезонных заболеваний используют народные средства. Особенной популярностью в борьбе с простудой пользуются чеснок и сало. Мы выясняли, действительно ли эти продукты положительно влияют на здоровье.



С древних времен

Осенью люди чаще болеют простудными заболеваниями. Это происходит, потому что при снижении температуры воздуха иммунные реакции организма человека замедляются, соответственно, вирусы имеют больше шансов на размножение. Здоровье подрывается еще и тем, что люди проводят меньше времени на свежем воздухе, отдавая предпочтение душным, закрытым пространствам.

В неблагоприятный период специалисты советуют обратить внимание на продукты питания, которые помогут избежать снижения иммунитета и даже побороть вирусы и бактерии, атакующие нас каждый день. К таким относится чеснок – с древних времен его наделяли целебными свойствами.





Наталия Коломоец нутрициолог В Древнем Египте чеснок давали строителям пирамид в качестве тонизирующего средства. Древние римляне использовали чеснок как допинг при состязаниях в Олимпийских играх.

В наши дни, по словам эксперта, чеснок признан эффективным профилактическим средством в отношении сезонных простуд, при воспалении горла и десен, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении, высоком уровне глюкозы в крови, ревматизмах и других проблемах.



Запах не помеха

Нутрициолог отмечает, что современные исследования подтверждают адаптогенные свойства чеснока – то есть повышающие способность организма противостоять неблагоприятным условиям и факторам и помогающие адаптироваться к ним. Чудесный овощ предупреждает усталость, его сок тормозит развитие насморка, облегчает ушную боль при отите. Употребление одного зубчика в день улучшает состояние кровеносных сосудов и защищает от повреждения нервной ткани.

"Чеснок станет более полезным, если его порезать на мелкие кусочки, так как при нарушении целостности зубчика образуется бактерицидное вещество под названием аллицин. Оно очень активно в отношении множества бактерий и вирусов и сохраняет свои свойства, попадая в желудок, а затем и в кровь человека", – комментирует эксперт Наталия Коломоец.

Кстати, именно из желудка идет неприятный запах чеснока. Многие отказываются от возможности поддержать иммунитет, опасаясь трудностей в общении. Но эксперт советует не лишать себя всей пользы этого растения – лучше купить в аптеке капсулы с сухим экстрактом.

Не всем можно есть продукт без опаски. Эксперт не рекомендует употребление пикантного овоща кормящим матерям, тем, у кого есть язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при острых воспалениях почек. Стоит помнить, что наружное применение чеснока может привести к ожогам.



О пользе сала

Особым спросом пользуется в осеннюю непогоду сочетание чеснока с салом. Считается, что этот "дуэт" способствует профилактике и избавлению от простудных заболеваний.

По словам нутрициолога, животные жиры действительно играют огромную роль для нашего иммунитета. Они входят в состав оболочек клеток, из них образуется тот самый холестерин, из которого производятся, в частности, мужские и женские половые гормоны (прогестерон, тестостерон, эстрадиол).





Наталия Коломоец нутрицитолог Сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, не менее важные для нашего организма, особенно в сезон простуд. Именно жир помогает им всасываться в кишечнике и работать на пользу иммунитета. При низкожировой диете у человека очень часто возникают гормональные сбои и дефицит витамина D, нарушение работы всего желудочно-кишечного тракта.

Популярное выражение "легкие любят сало", по словам эксперта, можно объяснить тем, что клетки внутри легких состоят преимущественно из жиров (так называемые фосфолипиды) и холестерина. Поэтому с пищей обязательно регулярное поступление жиров в организм, иначе работа жизненно важного органа нарушится.

"Опасно сидеть на обезжиренной диете, так как из-за недостатка жиров в пище любая инфекция проще попадает в легкие и бронхи", – предостерегает эксперт.

По словам нутрициолога, бояться животных жиров не нужно. Важно качество продукта и его количество. Необходимо также знать, нет ли противопоказаний к употреблению такой пищи. В частности, не рекомендуется употребление сала при проблемах с органами пищеварения и заболеваниях почек и печени. Здоровому человеку можно съедать не более 30 граммов хорошего сала в день, тогда от продукта будет польза.

