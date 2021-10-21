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18:05

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Врачи напомнили, кому положен медотвод от вакцинации против коронавируса

Укол не для всех: кому положен медотвод от прививки против коронавируса
общество медицина

В Москве, как и во многих других российских регионах, на фоне роста заболеваемости для работников некоторых сфер повысили требования по обязательной вакцинации против коронавируса. Теперь привиться должны не менее 80% сотрудников, тогда как ранее речь шла о 60%. Рассказываем, в каком случае можно получить медотвод.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При каких заболеваниях полагается медотвод?

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, а также в период грудного вскармливания. Временное освобождение положено при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических болезней. В этом случае прививку можно сделать через 2–4 недели после выздоровления или во время ремиссии, пояснили в Минздраве.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что вакцинация является лучшей профилактикой, чтобы не заболеть коронавирусом. Такое требование для работников сферы услуг необходимо, чтобы снизить распространение инфекции, подчеркнула она. Однако, по словам специалиста, при появлении симптомов простудного заболевания или ОРВИ прививку следует отложить.

"Если есть насморк, кашель, повышенная температура, боль в мышцах и общее плохое самочувствие, то в этих случаях вакцинацию лучше отложить и обратиться к терапевту, который выдаст временный медотвод. После улучшения состояния прививку можно делать", – пояснила специалист.

Чернышова добавила, что временный медотвод положен и людям, страдающим хроническими заболеваниями, у которых наступило обострение.

При этом есть больные, например, с хроническими легочными заболеваниями или после инфаркта миокарда. У них риск от осложнений после прививки ниже, чем при заражении COVID-19. Если у человека нет медотвода по другим причинам, то ему нужно привиться.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Несмотря на то что ВИЧ-инфекция и онкология напрямую не относятся к противопоказаниям к вакцинации от коронавируса, если пациенты получают препараты, снижающие иммунитет, то им не рекомендуется делать прививку, добавила Чернышова.

"Онкологическим больным, получающим химиотерапию, лицам с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, после пересадки органов нужно выяснить у своего лечащего врача, можно ли прививаться и будет ли действовать вакцина", – подчеркнула терапевт.

Можно ли делать прививку аллергикам?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По словам врача – аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, людям с аллергией вакцинация не запрещена. Но если у человека хоть раз в жизни наблюдалась анафилактическая реакция на медицинские препараты, то лечащий врач может выдать медотвод.

"Анафилаксия – состояние, угрожающее здоровью и жизни человека. Оно развивается в основном при введении медицинских препаратов. Это могут быть таблетки или внутривенные и внутримышечные инъекции. Если человек об этом знает, он должен проконсультироваться с лечащим врачом", – пояснила она в интервью Москве 24.

Человек с бытовой, пищевой или пыльцевой аллергией обязательно наблюдается у аллерголога. Именно со специалистом он должен обсудить этот вопрос: как делать прививку, под прикрытием каких антигистаминных препаратов, какое время для этого выбрать, чтобы не попасть на обострение аллергии.
Марина Аплетаева
врач – аллерголог-иммунолог

Специалист подчеркнула, что если у человека в прошлом был отек Квинке, то вакцинация должна проходить только в медицинском учреждении, где есть кабинет для оказания необходимой первой помощи.

"Если у человека был анафилактический шок или отек Квинке, то в медицинской документации это должно быть отражено. Это указано или в электронной медкарте, или в обычной, но все эти состояния фиксируются", – указала аллерголог.

В каких случаях беременным женщинам дадут медотвод?

Фото: depositphotos/halfpoint

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала Москве 24, что, согласно рекомендациям Минздрава, вакцинация разрешена с 22-й недели беременности. При этом кормящим матерям делать прививку не рекомендуется, добавила она.

Официальный медотвод – беременность до 22 недель. Если больше 22 недель, то тут у женщин могут быть еще сопутствующие заболевания или акушерская проблема, при которой не рекомендуется делать вакцинацию. Здесь уже стандартный список противопоказаний.
Мария Милютина
гинеколог-репродуктолог

Кроме того, по словам специалиста, не стоит откладывать планирование беременности из-за вакцинации на долгий срок. Процесс можно начинать уже в следующем цикле после второй прививки, подчеркнула Милютина.

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Федотов Анатолий

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