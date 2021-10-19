Столичные организации должны будут вакцинировать не менее 80% сотрудников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские предприятия сферы услуг будут обязаны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников до 1 января 2022 года, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что соответствующее решение принял главный санитарный врач по Москве.

"В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников", – написал Собянин.

Он уточнил, что вакцинацию работников первым компонентом препарата необходимо осуществить до 1 декабря.

Ранее Собянин сообщил о введении в столице новых санитарных мер из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В частности, с 25 октября в Москве работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников.Также это касается всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Также для пожилых москвичей в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, с 25 октября вводится домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Он продлится до 25 февраля 2022 года.