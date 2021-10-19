В Кремле прокомментировали предложение о введении нерабочих дней в РФ

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Решение о том, вводить в России нерабочие дни или нет, будет принято после того, как Владимир Путин выслушает доклады об эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. В случае регионов со сложной эпидемобстановкой нерабочие дни следует ввести с 23 октября, считает она.
До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко допустила, что введение ограничительных мер может оказаться полезным, поскольку россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики.
Голикова предложила объявить нерабочие дни в России из-за COVID-19
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