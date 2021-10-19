Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Домашний режим для пожилых 60+ в Москве будет введен в облегченном формате. О соответствующем решении в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничения для москвичей в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, вновь вводят с 25 октября. Домашний режим, который им предстоит соблюдать по месту постоянного жительства либо на садовых участках, продлится до 25 февраля 2022 года.

Отмечается, что прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями москвичей возможны послабления: в том случае если они переболели COVID-19 ранее либо прошли вакцинацию в течение последних шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в столице вводят новые санитарные меры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, Москва вновь вернется к дистанционному режиму для 30% сотрудников предприятий.

В свою очередь, вице-спикер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила работодателям перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы, чтобы они могли провакцинироваться от COVID-19.

