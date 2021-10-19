Более 2,5 млн россиян прошли ревакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 2,5 миллиона россиян прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Хотел бы еще отметить тенденцию последнего времени: увеличилось количество ранее вакцинированных пациентов, которым рекомендовали через шесть месяцев после проведенной вакцинации прийти на повторную вакцинацию", – заявил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Он подчеркнул, что беременным важно пройти вакцинацию в качестве профилактики болезни, а также для того, чтобы не допустить ущерба здоровью себе и ребенку.