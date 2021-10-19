Песков объяснил вакцинофобию среди некоторых россиян

Фото: Москва 24/ Юлия Иванко

Вакцинофобия среди некоторых россиян не связана с марками прививок. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он предположил, что допуск иностранных препаратов от COVID-19 на российский рынок вряд ли бы поспособствовал повышению уровня вакцинации в стране. При этом он отметил, что признание зарубежных вакцин от коронавируса в РФ возможно только на обоюдной основе.

Представитель Кремля добавил, что российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране остается недостаточным. В то же время, по его словам, и сами граждане должны серьезнее относиться к прививкам.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан. Мэр выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.

Для участия в акции "Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!" москвичам старше 18 лет с полисом ОМС необходимо привиться первым компонентом вакцины или пройти ревакцинацию.