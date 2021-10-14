Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди тех, кто пройдет вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Со следующей недели в Москве начнутся еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных граждан, заявил Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель (среди. – Прим. ред.) всех, кто сделает прививку", – сказал Собянин.

Мэр также выразил надежду, что данный проект станет дополнительным стимулом для населения вакцинироваться от коронавируса.

Для участия в акции "Вакцина – ТВОЙ ключ к здоровью!" москвичам старше 18 лет с полисом ОМС необходимо привиться первым компонентом вакцины или пройти ревакцинацию с 18 октября по 21 ноября и дать согласие на участие в розыгрыше в пункте вакцинации.

В первом розыгрыше, который состоится 27 октября на телеканале Москва 24, примут участие граждане, прошедшие вакцинацию с 18 по 24 октября. Каждую среду будут разыгрывать две квартиры.

Ранее Собянин заявил, что практика лотерей после вакцинации показала хорошие результаты. По его словам, столичные власти рассматривают подобные лотереи как дополнительную возможность для повышения числа вакцинированных в Москве.

