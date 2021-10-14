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Регионы

16:16

В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию

медицина регионы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Свердловской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Дмитрий Козловских 14 октября.

В документе говорится, что в регионе зафиксировали рост заболевших. С 4 по 10 октября в области выявили 3 816 инфицированных, что на 2,9% выше уровня предыдущей недели. Чаще всего болеют работники офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих.

"К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от коронавируса, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры – автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", – уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники указанных сфер должны сделать первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй компонент – до 15 декабря.

В противном случае работодатель может отстранить невакцинированного сотрудника или перевести его на дистанционный режим работы.

Ранее в Свердловской области вакцину обязали сделать работников сферы образования и обслуживания. Под обязательную вакцинацию попали и работники органов власти и местного самоуправления. Первый компонент вакцины они должны поставить до 1 ноября.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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