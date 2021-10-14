Песков прокомментировал возможность ужесточения мер по борьбе с COVID-19 в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос, есть ли черта, после которой власти будут готовы перейти к "более решительным мерам" в рамках борьбы с COVID-19, сообщает RT.
По словам представителя Кремля, речь идет не про конкретную черту, которая вряд ли может существовать.
Он уточнил, что за время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции был наработан определенный опыт.
Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в РФ задействована вся медицинская инфраструктура, на данный момент стало больше технологий лечения, его протоколов и инфраструктурных возможностей.
"До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться", – объяснил Песков.
Он подчеркнул, что необходимо оперативнее активизировать работу по объяснению важности вакцинации.
По словам представителя Кремля, в субъектах страны, где ситуация приближается к критической, местные власти принимают решения исходя из своих полномочий.
Ранее Дмитрий Песков назвал безответственным отказ от вакцинации против коронавируса на фоне роста заболеваемости. Он призвал продолжать разъяснять людям, что надо прививаться.
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